So, jetzt ist es soweit…. nach über 50 Rock inside the Glock – Veranstaltungen, gibt es nun das erste – eintägige – Festival im Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt, Einlass ist ab 15 Uhr (bei schönem Wetter natürlich Biergartenbetrieb bis 23 Uhr), die erste Live-Band wird um 16 Uhr auf die Bühne steigen…. das wirklich tolle Line-Up mit der geplanten Running Order (Eine erste Schätzung, kann sich bis dahin noch ändern, wird dann aber hier aktualisiert):

16.00 – 17.00 The Fuckwits aus Sheffield/UK

17.25 – 18.25 Psychords aus Mailand/ITA

18.50 – 20.00 LATTE+ aus Empoli/ITA

20.25 – 21.35 The Bombpops aus Los Angeles/USA

22.00 – 23.10 Roughneck Riot aus Warrington/UK

23.35 – 00.45 Not On Tour aus Tel Aviv/ISR

Desweiteren spielen im Biergarten und/oder Café in den Pausen Akustikgigs oder Duos – hier werden die Acts in Kürze bekanntgegeben…

Harry Gump

ist bestätigt, auf Zusagen von

Dankeschatz

LOOSE – The Band

Cory Call

hoffe, bzw. warte ich noch. Teilweise müssen hier auch noch die Möglichkeiten abgecheckt werden.

Der Vorverkauf startet am 08.12.17 für 25 €. Falls es noch eine Abendkasse gibt, wird diese bei 29 € liegen. Sollte das Event bereits im Vorverkauf ausverkauft sein, wird der Eintritt für das Café / Biergarten frei sein – falls nicht, ist die ganze Area nur für die Festivalbesucher angedacht. Eine rein logistische Massnahme.