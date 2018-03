DOMENICA 18 MARZO è la data del secondo appuntamento con il mini festival “Acustichello 2018”!

• https://www.facebook.com/events/145241782776430/ •

Avremo il piacere di ospitare presso il nostro circolo la voce e la chitarra di Daniele “Dani” Marceca con il progetto IL DANNO, attualmente impegnato nel tour “Il Danno in cura”.

Ore 19.00: inizio concerto

Ore 20.30: cucina aperta a prezzi popolari (dettagli a breve!)

Sarà presente anche la distro di Anfibio records!

INGRESSO GRATUITO con tessera Arci 2017/2018

Arci Persichello – Largo Ostiano 72, Persico Dosimo (CR)

INFO:

www.facebook.com/arcipersichello

arcipersichello@gmail.com

349 38 23 293

? IL DANNO

IL DANNO, alias Daniele “Dani” Marceca, già voce e chitarra di Porno Riviste, storico gruppo punk rock italiano, e leader istrionico degli yokoano, gruppo alternative rock con il quale dal 2010 ad oggi pubblica due dischi (“Yokoano” e il successivo “Ventre”), è da sempre un artista dedito alla sperimentazione e alla ricerca di nuove forme d’espressione.

Oltre alla passione per la musica e per le parole, da anni coltiva quella per le illustrazioni e i disegni a china.

Nasce da tutto questo l’esigenza artistica di far rivivere le canzoni scritte in 20 anni di musica, sotto una nuova veste più cantautoriale.

Dopo il tour “In mezzo a tutto questo”, Dani torna live più carico che mai e si ripropone IN CURA, con la voglia di cantare e far cantare a squarciagola la sua visione del mondo: NOI SIAMO IL DANNO E LA CURA.

Chitarra e voce, accompagnate dalle illustrazioni e dai quadri creati da Dani, saranno gli elementi cardine di un set unico in cui alcune

delle più belle canzoni di Yokoano e Pornoriviste vi accompagneranno in un viaggio artistico surreale che, dagli occhi e dalle orecchie, arriva direttamente al CUORE e all’ANIMA.

LINKS

• https://youtu.be/fXM1VLqZLgs

• https://youtu.be/8BI-lP8vKaM

• https://youtu.be/w5BsUr07fVQ

• https://youtu.be/Fcelj38GFz4

• https://www.facebook.com/indieboxmusic/

• http://www.indiebox.org/

? ANFIBIO RECORDS

https://anfibiorecords.wordpress.com/