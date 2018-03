? Il Re Tarantola

Scopri come ha fatto Il Re Tarantola a fare 50.000 euro in una settimana | Tour 2018

Sabato 17 Febbraio 2018

Millenote Club – Busto Arsizio – Varese

*****

Il Re Tarantola è il nome del progetto lo-fi/indie/rock/alternativo di Manuel Bonzi, cantautore di Piancogno (Brescia).

Perennemente in tour, con più di 200 concerti alle spalle, alcuni dei quali condividendo il palco con: Caparezza, Tre allegri ragazzi morti, Marta sui tubi, Simone Cristicchi, I Cani, Il pan del diavolo, Frank Turner, Ezra Furman, Dimartino, Aucan, The Cyborgs e tanti altri, apprezzatissimo dalla critica e forte di una fanbase consolidata e in crescita, è una delle realtà di punta dell’indie italiano.

Dopo due album “Il nostro amore sa di tabacco” (2011) e “Il nostro tabacco sa d’amore” (2014) e l’EP “L’artista irrimediabilmente nella merda” (2016), annuncia la pubblicazione del terzo disco ufficiale:

“Scopri come ha fatto Il Re Tarantola a fare 50.000 euro in una settimana”

10 nuove canzoni che parlano di sfiga e di altre cose.

Dal 16 febbraio 2018 in CD e digitale.

Elogio delle imperfezioni, senso dell’humor e una grande dose di ironia per trattare argomenti profondi senza cadere nel banale o nell’autocommiserazione. Sincerità bukowskiana senza filtri che diventa fonte di riflessione per raccontare i difetti della vita da diverse angolazioni.

FB: www.facebook.com/ilretarantola

IG: https://www.instagram.com/il_re_tarantola/