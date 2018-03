Hellfire Booking è orgogliosa di presentare ufficialmente l’INFEST 2018 PT1.

Quest’anno il festival dedicato alla musica alternative in tutte le sue sfacettaure sarà suddiviso in due diverse edizioni: la prima parte avrà luogo il prossimo 06 Giugno mentre la seconda a fine estate sempre nella suggestiva location del Circolo Magnolia di Milano

La formula vincente è sempre la stessa dell’anno precedente: location immersa nella natura e numerose bands provenienti da tutto il globo.

I nomi attualmente confermati per questa edizione sono:

– Asking Alexandria (UK)

La band inglese capitanata da Danny Worsnop & Ben Bruce sarà l’headliner della giornata del 6 Giugno, i 5 di York saranno in Europa per un tour estivo che li vedrà esibirsi nei

più importanti festival Europei dove la band presenterà i pezzi del loro ultimo ononimo album uscito qualche mese fa sotto Sumerian Records, insieme a tutte le hit che hanno fatto la storia

della loro carriera.

– Bury Tomorrow (UK)

Band metalcore di spicco proveniente dal Regno Unito e capitanata dai fratelli Winter Bates propone un metalcore melodico senza troppi fronzoli a cavallo tra i Parkway Drive e bands stile Killswitch Engage,Memphis May Fire, Miss May I.

– Being As An Ocean (USA)

Gli americani BAAO sono senza ombra di dubbio uno dei nomi più rappresentativi della nuova ondata musicale definita da molti “melodic hardcore” , il loro sound a cavallo tra l’emo , lo spoken words e le sonorità più alternative vi trasporterà in uno show unico dove le emozioni la faranno da padrone.

+ MORE TO BE ANNOUNCED

Numerose sono le bands che verranno annunciate prossimamente , quindi rimanete sintonizzati e preparatevi ad una giornata imperdibile che farà felici tutti gli appassionati !

• TICKETS :

Prevendite disponibili su tutti i circuiti Ticketone o al seguente link :

• 06 GIUGNO 2018•

CIRCOLO MAGNOLIA

Via Circonvallazione Idroscalo 41, 20090 Segrate (Milano)

Per informazioni :

