Hellfire Booking & This Is Core sono orgogliosi di presentare un tour imperdibile per gli amanti del folk metal :

Korpiklaani

La band finalndese torna in Italia in occasione di questo tour imperdibile. Per i Korpiklaani di certo non servono presentazioni , con quasi 15 anni di onorata carriera sulle spalle sono senza ombra di dubbio una delle bands più importanti del panorama folk/pagan e il loro mix inconfondibile tra la musica tradizionale finlandese e il metal li ha resi uno dei nomi più amati da tutti gli appassionati del genere.

Arkona

Ormai di casa nel nostro paese i russi Arkona tornano a deliziarci con quello che sanno fare meglio : un live coinvolgente e perfetto all insegna del loro folk metal particolare proveniente dalla steppa.

Heidevolk

Rappresentanti dell Olanda in quest tour internazionale gli Heidevolk toccano le sonorità più legate alla scena Viking&Pagan.

Trollfest

I norvegesi Trollfest sono senza ombra di dubbio la band più folkloristica e divertente del pacchetto, saranno loro a riscaldare gli animi della serata in attesa dei Korpiklaani.

UNICA DATA ITALIANA

Lunedì 05 Marzo

Magazzini Generali , Via Pietrasanta 14 , Milano

Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone

Per Informazioni :

www.hellfirebooking.com

info at hellfirebooking.com

www.thisiscore.net