Hellfire Booking, Zona Roveri & Rock Planet Club sono orgogliosi di presentare:

Laibach

www.laibach.org

Neuropa Preview

02.03.2018

Zona Roveri Music Factory, Bologna

Ingresso Riservato ai soci Arci/Uisp.*

Il gruppo culto sloveno divenuto ormai simbolo della scena industrial/sperimentale Europea torna in Italia per questo appuntamento imperdibile a Zona Roveri.

La band capitanata da “Elk Eber” farà tappa nel nostro paese per presentare quella che è la loro ultima e acclamata fatica “Also Sprach Zarathustra” per uno show unico e inimitabile dove la band ripercorrerà anche le tappe fondamentali della loro carriera in una performance musicale e visiva imperdibile.

Dj set Aftershow by:

• AHNDY (Atmosphere Bologna)

• THE FOX (Wave Pride)

NEUROPA FESTIVAL

rassegna di musica dark, new wave, post-punk, industrial.

27 e 28 Aprile | Zona Roveri, Bologna

LINE UP

27 Aprile

• Ash Code (ITA)

• Gang Of Four Official (UK)

• New Model Armyarmy (UK)

28 Aprile

• Client (UK)

• Dish-Is-Nein (ex Disciplinatha)

• The Young Gods (CH)

A seguire Dj set di stampo rigorosamente 80’s con alcuni dei DJs di riferimento della scena wave/dark nazionale.

• AHNDY (Atmosphere Bologna)

• BLACK OSSIAN (Darkitalia – Webzine & Booking)

• Dj Eric (Goth.it)

• MARCO PIPITONE (Endenocte Dark Night)

• Melissa Hasser

• MissLucifer

• Dj Razin

Open Air Market & Food Area, Cd’s, Lp’s, Dvd’s, Rarities, Memorabilia, T-shirts, shoes, accessories, clothing and much more.

http://bit.ly/neuropa_festival

BIGLIETTI

Prezzo del biglietto in prevendita: €20,00+d.d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €25,00

Biglietti in vendita su:

TicketOne ???http://bit.ly/laibach_t1

BOXER – Box Office Emilia Romagna ???http://bit.ly/boxer_laibach

Biglietti disponibili in cassa la sera del concerto!

ORARI

Apertura porte: 21.00

Inizio concerto: 22.30

Dj Set Pre and After Show by:

INFO

facebook.com/hellfirebooking

facebook.com/ZRZonaRoveri

www.hellfirebooking.com

www.zonaroveri.com

http://bit.ly/neuropa_festival

* L’ingresso per tutti gli eventi a Zona Roveri Music Factory è riservato ai soci Arci o ai soci UISP. Oltre al biglietto, sarà quindi necessario essere in possesso di tessera Arci o di tessera Uisp in corso di validità, accompagnata da un documento di identità. Trovate tutte le informazioni e la procedura per richiedere online la tessera, nella sezione tesseramento del nostro sito. www.zonaroveri.com/tesseramento