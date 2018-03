Hellfire Booking & Last One To Die Crew sono orgogliosi di presentare :

Lee Scratch Perry (official)

Siamo lieti di annunciare l’arrivo in Italia della leggenda vivente del Reggae: Lee “Scratch” Perry. Nato in Giamaica nel 1936, Perry è senza ombra di dubbio la figura principe del Reggae, del Dub e dello Ska: compositore, produttore, musicista, una carriera invidiabile, un vero e proprio mito. La carriera di Perry inizia molto presto quando inizia ad incidere musica Reggae e Ska ed esibirsi dal vivo con la band dei The Upsetters, ma la sua brillante carriere lo vede anche protagonista dietro al banco di regia: come produttore inizia una prolifica collaborazione con Bob Marley con il quale registra una serie di singoli di grandissimo successo. Lee Perry è stato anche tra i primi giamaicani a sperimentare in ambito Reggae, e da queste sperimentazioni nascerà in seguito una branca del genere, il Dub, che ancora oggi riempe i dj-set dei locali di mezzo mondo. Una vita senza mai fermarsi e la dimostrazione è che, a 81 anni suonati, Lee Perry ha ancora la forza di andare in giro per il mondo a diffondere il verbo della cultura giamaicana e del suo grande repertorio artistico

Mahout

I Mahout nascono nel 2013, a Pinerolo, piccola cittadina piemontese storicamente impregnata di sottocultura reggae e punk, avendo dato i natali alla più longeva band reggae in Italia, Africa Unite, e ad una delle esperienze più brevi e intense del punk nostrano anni 90, i Fichissimi. Cresciuti in un simile contesto, i Mahout si formano con la precisa intenzione di fondere il reggae di stampo giamaicano con diverse altre influenze che spaziano dal funk, al garage rock, allo ska punk californiano.

Dopo un’intensa attività live a livello locale, nel luglio 2015 la band pubblica l’EP Streetwise Demo. Trainato dal singolo Mexican Border, l’ep riscuote un inaspettato successo a livello locale, e porta la band a intraprendere il primo tour nell’estate del 2016, tour che ha visto i Mahout aprire per artisti del calibro di Alborosie, Max Romeo, Luciano, Sud Sound System, The Skints, The Bluebeaters, The Uppertones e molti altri.

Attualmente i Mahout stanno ultimando la produzione del loro primo album full-length, che vedrà la luce nell’estate del 2018.

Aidid & Friends

Gli Aidid & Friends sono un progetto di musica ska e reggae nato a Torino nel 2015. La formazione del gruppo vanta ex 74 fingers (fra cui lo stesso Aidid, alias Andrea Bordoni, Fabio e Andrea), Ennio, ex bassista degli Statuto, alla chitarra, Edo, batterista militante in più gruppi quali Bastandards e BuzzBoogie and the Kinds, Fabrizio, studente presso il conservatorio G. Verdi di Torino, Simone, pianista e compositore jazz e classico. Miscelando musica jamaicana e suoni contemporanei, gli Aidid & Friends compongono testi in ligua inglese per preservare la sonorità, oltre che per internazionalizzarne il messaggio. Il loro primo EP, “In Black and White We Trust”, esce nell’ottobre del 2015 in formato digitale e successivamente in copia fisica. La formazione live, nel frattempo, ha subito alcune modifiche con l’arrivo di nuovi Friends: Dario “BuzzBoogie” Balmas e Angelo Nadir Calderone alla chitarra, Alessandro “Al Calypso” Calindro al sax.

Tra il 2016 e il 2017 sono comparsi in programmi radio e podcast a livello mondiale, nel 2018 sono presenti nella compilation “The Italian Ska Meets The World Vol. 1” uscita in formato digitale insieme ad artisti come: Arpioni, NYSJE, The Toasters, The Bluebeaters.

SABATO 07 APRILE 2018

Centro Polivalente piazza boetti

Caramagna (Cuneo)

