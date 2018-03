Hellfire Booking & Erocks sono orgogliosi di annunciare per la prima volta in Italia :

Little BIG

16.05.2018 | Zona Roveri Music Factory, Bologna

UNICA DATA ITALIANA

Ingresso Riservato ai soci Arci/Uisp.*

Il colletivo russo più famoso del web arriva per la prima volta in Italia per un’unico appuntamento nella nostra nazione a Bologna!

Nati a Sanpietroburgo i Little Big uniscono la musica Rave/Electro/Jumpstyle con un’immaginario Freak e trasgressivo riscuotendo un grande successo in tutto il globo.

Da come si legge dalla loro biografia : ” Each song, video clip, concert or performance is dedicated to major social phenomena dealing with Russia and the world. The collaboration of video makers, musicians, tall and small persons, models, atypical mugshots, of a millionaire clown and a writer has developed with this idea to kick the world’s ass.”

Non perdete l’occasione quindi di vedere questo fenomeno della musica mondiale per la prima volta nel nostro paese!

BIGLIETTI

Prezzo del biglietto in prevendita: €20,00+d.d.p.

Biglietti in vendita su:

TicketOne ?dal 23 Febbraio

Link: http://www.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2134974&includeOnlybookable=false&x10=1&x11=little%20big

ORARI

Apertura porte: t.b.a.

Inizio concerto: t.b.a.

INFO

facebook.com/hellfirebooking

facebook.com/ZRZonaRoveri

www.hellfirebooking.com

www.zonaroveri.com

* L’ingresso per tutti gli eventi a Zona Roveri Music Factory è riservato ai soci Arci o ai soci UISP. Oltre al biglietto, sarà quindi necessario essere in possesso di tessera Arci o di tessera Uisp in corso di validità, accompagnata da un documento di identità. Trovate tutte le informazioni e la procedura per richiedere online la tessera, nella sezione tesseramento del nostro sito. www.zonaroveri.com/tesseramento