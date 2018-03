Circolo Gagarin è lieto di ospitare due tra la migliori realtà punk rock nostrane:

? Low Dérive

Finora conosciuti in formato breve attraverso gli ottimi EP registrati nell’ultimo lustro, i quattro sono un esempio di quello che urgenza, tenacia e voglia di condivisione possono portare. “Breakup”, il primo LP, compare così dopo diverse esperienze significative (Fest nel 2014, Magnolia nel 2016, Pouzza nel 2017), ma anche attraverso la scomodità e le pressioni che condizionano la vita di tutti i giorni. Punk rock in chiave attuale sulla scia di Joyce Manor e Beach Slang.

ASCOLTA | https://lowderive.bandcamp.com/

? Trifle

Un nuovo progetto che unisce perfettamente un sound hardcore a classiche linee melodiche punk rock nato nel 2017 a Vicenza dall’unione di membri di Argetti, Regarde, Mangrovia. Con ‘Between The Lines’, uscito ad ottobre in formato 7″ per Countdown Records, non lasceranno delusi fans di bands come Reach The Sky, Dinosaur Jr. e Title Fight.

ASCOLTA | https://trifle.bandcamp.com/

Ingress UP TO YOU! (offerta libera, paghi ciò che ritieni equo), riservato ai soci ARCI.

Dal 1 ottobre 2017 occorre avere la tessera ARCI 2017-2018, valida fino al 30 settembre 2018. È possibile presentare domanda di pre-adesione ad Arci compilando l’apposito modulo a questo link: http://bit.ly/PreAdesioneGagarin. Non serve stampare il modulo, lo troverai già pronto al Circolo. Sarà possibile ritirare la propria tessera in qualsiasi momento di apertura ai soci, versando la quota di adesione da 10€.

Apriamo alle 20:30, concerto alle 22:00.

