Arriva in Ticino l’ex cantante dei Misfits MICHALE GRAVES. Due date esclusive a cavallo tra passato e presente in cui verranno proposti sia brani della sua discografia solista che i grandi classici dei “Disadattati” del New Jersey.

Preparate make up, gel per il “devilock” e chiedete alla mamma se potete uscire ad uccidere stanotte.

MICHALE GRAVES:

https://www.facebook.com/Michale.Graves/

Entrare a fare parte di una band storica, peraltro prendendo il posto del loro iconico cantante, non e’ mai cosa semplice. Nel caso dei Misfits, sostituire Glenn Danzig, non e’ stata sicuramente una passeggiata per MICHALE GRAVES, ma il cantante originario del New Jersey, lo ha fatto in maniera egregia, rimanendo nei ranghi per cinque anni e registrando gli ottimi “FAMOUS MONSTERS” e “AMERICAN PSYCHO”, oltre che una manciata di singoli, un live e un paio di raccolte.

Lasciati i Misfits, si unisce ad un’altra leggenda del Punk Rock Americano (Marky Ramone) che qccompagna in giro per il mondodando voce ai classici dei Ramones, nei Marky Ramone Blitzkrieg.

Dal 2005, oltre che a collaborare con diverse bands (Sardonica, Graves e Gotham Road tra gli altri), si imbarca in una carriera solista di successo e realizza 9 albums a suo nome.

Il cantante Americano approda finalmente in Italia ad Aprile, per due concerti che faranno felici sia i nostalgici del punk rock piu’ minimale che gli amanti dell’horror punk e del Goth Rock.

Venerdi’ 27 Aprile

Peter Pan

Bellinzona

Per Informazioni :

www.hellfirebooking.com

info at hellfirebooking.com