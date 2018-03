MR. BIG

TORNANO IN ITALIA IL PROSSIMO LUGLIO!

31 LUGLIO 2018 | ROCK PLANET | PINARELLA DI CERVIA (RA)

I Mr. Big tornano in Italia!

Dopo l’incredibile show tenutosi lo scorso novembre a Milano, le leggende dell’hard rock statunitense torneranno nel Bel Paese il prossimo 31 luglio al Rock Planet di Pinarella di Cervia (RA); un ritorno in grande stile, per l’occasione gli special guest della serata saranno infatti i Fozzy, capitanati dal famoso wrestler Chris Jericho.

I Mr. Big sono una band che non ha assolutamente bisogno di presentazioni: basti ascoltare le hit che hanno scalato le classifica mondiali, “To Be With You“, “Mad World”, “Addicted To That Rush” o “Just Take My Heart” per riconoscerli e comprendere l’impressionante versatilità artistica del gruppo e il virtuosismo tecnico dei suoi componenti. La band ha alle spalle una lunga storia che ha inizio nel 1988 e che tutt’oggi Eric Martin (voce), Paul Gilbert (chitarra), Billy Sheehan (basso) e Pat Torpey (batteria) continuano a scrivere con grande professionalità e dignità artistica.

In tutti questi anni vi sono stati momenti di rottura, reunion e vari cambi di formazione ma nonostante gli intoppi lungo il percorso, la scintilla artistica della band non si è esaurita e sembra continuerà a brillare ancora a lungo.

La band ha infatti pubblicato lo scorso luglio, per Frontiers Music Srl, il loro nono album in studio, DEFYING GRAVITY.

Defying Gravity è stato registrato in soli sei giorni presso gli Ocean Studios di Burbank (California) in collaborazione con una vecchia conoscenza, il noto produttore Kevin Elson (Journey, Europe, Lynyrd Skynyrd), che aveva lavorato con la band ai loro primi quattro album, contribuendo al loro successo planetario. “Kevin Nelson è davvero molto bravo a reggere il timone in acque burrascose e far sembrare che ci sia il mare piatto” osserva Gilbert; Sheenan concorda con lui e aggiunge “Kevin è un ragazzo fantastico, crea un’atmosfera di serenità e creatività. E’ pieno di idee, davvero un uomo meraviglioso”.

“E’ stato stimolante lavorare con i Mr Big” osserva il chitarrista/cantante Paul Gilbert, autore di gran parte del materiale per il nuovo album. “So che ogni idea che porto in studio deve essere approvata da tutti i membri della band, il che significa che ciascuna canzone deve contenere la giusta dose di rock, avere melodia e mettere d’accordo tutti prima del taglio finale.” Gilbert, Martin, Sheehan e Torpey devono accordarsi prima di ultimare il prodotto – la stessa dinamica coinvolge anche il batterista che sostituisce in tour Pat Torpey, Matt Starr, che anche a questo giro si è unito alle registrazioni in studio per il nuovo album. Questo spirito di collaborazione è quello che fa dei Mr. Big una band coesa, con la giusta carica per porsi sempre nuovi obiettivi e poi raggiungerli.

Riguardo la genesi dell’album, dopo che Martin e Gilbert si sono confrontati, il disco ha preso forma in tempi piuttosto brevi “La mia musica racconta molto più di me di quanto io stesso sappia fare” ammette il cantante “e DEFYING GRAVITY parla della necessità di ignorare chiunque ti dica che qualcosa non può essere fatto, di rialzarsi e restare in piedi ogni volta che qualcuno ti dice di abbandonare i tuoi sogni e ciò che il tuo cuore desidera- che sia il musicista, il pittore, il ballerino o chiunque tu voglia essere- in cambio di una vita convenzionale e di certezze”.

DEFYING GRAVITY mostra la capacità dei Mr. Big di miscelare suoni melodici e al contempo taglienti, dalla track di apertura “Open Your Eyes”, un flashback agli inizi di “Addicted to That Rush”, alla super melodica “Damn I’m in Love Again”, passando per la velata nostalgia del brano “1992” (un richiamo ai giorni in cui la band era al top delle classifiche internazionali con la hit “To Be With You”) fino ad arrivare al blues della traccia di chiusura “Be Kind”. DEFYING GRAVITY è la prova del fatto che tutt’oggi la band ha come obiettivo la ricerca e il raggiungimento dell’eccellenza creativa.

A scaldare la serata prima dell’arrivo dei Mr. Big ci penserà l’energia incontenibile dei Fozzy!

I Fozzy hanno sempre avuto un unico obiettivo, sin dagli esordi del progetto: divertirsi. Quella che inizialmente era la cover band con cui il chitarrista Rich Ward si divertiva a suonare nel week-end, è poi diventato un gruppo dal successo internazionale con un frontman davvero forte…in tutti i sensi! Icona della band è infatti il cantante Chris Jericho, celebrità del Wrestling che ha stupito i suoi fan dimostrando, oltre alle doti di wrestler, un incredibile talento vocale. Ward e Jericho sono dei veri entertainers ma è con l’unione ai musicisti Frank Fontsere (batteria), Billy Grey (chitarra) e Paul Di Leo (basso) che scatta la scintilla che permette alla band di distinguersi dalla massa.

La band ha pubblicato lo scorso settembre il nuovo album, ‘Judas’; Jericho afferma che questo è l’album più potente della band, nonché un disco davvero essenziale

“se fossimo nel 1988, quando c’erano album come Hysteria o Appetite for Destruction – con quattro, cinque, sei singoli – questo album avrebbe il potenziale per questo”.

Di seguito i dettagli dello show:

MR. BIG

+ FOZZY

31 luglio 2018 – unica data italiana

ROCK PLANET – PINARELLA DI CERVIA (RA)

Apertura porte ore 20.00

Inizio concerti ore 21.00

Ingresso in cassa 30,00 €

Ingresso in prevendita 25,00 € + d.d.p.

nel circuito Ticketone