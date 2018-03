An Evening with

Nada Surf

Celebrating the 15th anniversary of “#LetGo”

05 APRILE 2018 • Tunnel Club • MILANO

– UNICA DATA ITALIANA –

E’ con grande piacere che annunciamo il ritorno dei Nada Surf per un’unica imperdibile data italiana!

La band sarà on the road in occasione del 15° anniversario dell’acclamato disco ‘Let Go’, pubblicato nel 2002 per l’etichetta City Slang. Il nostro paese non poteva mancare tra le tappe di questo tour che si prospetta davvero speciale; l’appuntamento da segnare sul calendario è fissato per il prossimo 05 aprile 2018 presso il Tunnel Club di Milano.

Lo show sarà un’imperdibile occasione per poter ascoltare integralmente tutti i pezzi di ‘Let Go’ tra cui le pietre miliari ‘Inside of Love,’ ‘Blonde on Blonde ‘Hi Speed Soul’ e ‘The Way You Wear Your Head’. Non solo un concerto per celebrare un grande album ma un vero e proprio momento di raccoglimento con i propri fan: la band racconterà la genesi dei vari pezzi, le storie retroscena delle sessioni di registrazione e tutto ciò che concerne il loro vissuto artistico e personale di quel periodo. Non è finita qui. L’evento si comporrà infatti di un secondo set durante il quale la band suonerà pezzi che esegue raramente, piccole perle perdute nel tempo, b-sides di Let Go e sicuramente tante altre piacevoli sorprese. La line-up per questi show esclusivi vedrà Matthew Caws (voce, chitarra) Daniel Lorca (basso, seconda voce), Ira Elliot (batteria), e infine Louie Lino, tastierista che registrò proprio l’album ‘Let Go’

‘Let Go’ è un disco seminale per i Nada Surf e si può dire sia stato un vero e proprio punto di svolta nella carriera della band. La pubblicazione di ‘Let Go’ ha segnato infatti la fine di un brutto periodo e del rapporto con la loro precedente etichetta, l’Elektra Records.

“ […] semplicemnte uno dei migliori dischi pop rock del 2003” – Suicide Girls

“Una dozzina di canzoni pop quasi perfette, piene di gioiosa disperazione” – Entertainment Weekly

“Tra i 50 migliori album del 2002” – Mojo

Queste solo alcune delle ottime recensioni che il disco ha ottenuto in seguito alla sua pubblicazione.

La storia dei Nada Surf prende forma nel 1994 a New York, grazie al fortuito incontro tra Matthew Caws (voce e chitarra) e Daniel Lorca (basso), nei cortili del Lycée Français dove entrambi hanno studiato francese. Il gruppo debutta nel 1995 con l’album “High/Low” che contiene la hit “Popular” divenuta, all’epoca, il successo dell’estate. Nel 2000, dopo alcune controversie con la casa discografica, viene realizzato “The Proximity Effect” seguito dal terzo lavoro in studio, la pietra miliare della band, “Let Go”. Segue “The Weight Is A Gift” nel 2005 che riceve ottimo riscontro da pubblico e critica. Nel 2008 è invece la volta di “Lucky”, seguito a ruota un paio di anni dopo da “If I Had A Hi-Fi” che contiene una serie di cover di successo, come i brani di Kate Bush, Depeche Mode e Dwight Twilley. Il 2012 è l’anno di “The Stars Are Indifferent To Astronomy”, che fa sentire l’influenza di molte band dal brit-pop anni ’60 al post-punk, così come l’indie più vintage degli scorsi decenni. Ci avviciniamo al presente con “You Know Who Your Are”, l’ultima uscita discografica della band, che non si limita ad essere un bel disco, ma è una raccolta di tutti gli elementi più rappresentativi della carriera del gruppo. l Nada Surf hanno sempre avuto una grande potenza rock e molto carisma dal vivo, ma sono riusciti a crescere e a conquistare le abilità, la forma e la disciplina necessarie per potersi evolvere nel tempo, sorprendendo sempre critica e pubblico.

NADA SURF

An evening with Nada Surf celebrating the 15th anniversary of Let Go

05 aprile 2018

TUNNEL CLUB | MILANO

Apertura porte ore 20.00

Inizio concerti ore 21.00

Ingresso in cassa 25,00 €

Ingresso in prevendita 20,00 € + d.d.p.

Prevendite disponibili a partire da lunedì 20 novembre sui circuiti Mailticket e Ticketone.