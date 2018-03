Zona Roveri Music Factory, in collaborazione con Hellfire Booking è lieta di annunciare la prima edizione del NEUROPA FESTIVAL, rassegna di musica dark, new wave, post-punk, industrial.

27 e 28 Aprile 2018

Zona Roveri Music Factory, Bologna

Ingresso Riservato ai soci Arci/Uisp.*

Con il patrocinio di Comune di Bologna.

————————————————————————-

La città di Bologna si è caratterizzata, durante gli anni 80, come polo culturale di importanza rilevante a livello europeo (la Berlino italiana veniva chiamata allora). Insieme a Firenze e Pordenone è stata la fucina della “nuova musica indipendente” italiana distinguendosi per la quantità e, soprattutto, per la qualità delle proposte musicali nate in quel periodo. Oggi, a distanza di 30 anni, Zona Roveri Music Factory si appresta ad organizzare un festival musicale tematico per celebrare quel periodo indimenticabile ed irripetibile. Un evento imperniato quindi su alcune delle band che hanno calcato, in modo significativo, la scena dell’epoca ma che ancora oggi sono in attività: Gang of Four, New Model Army, The Young Gods, Dish-Is-Nein (ex Disciplinatha), Client, Ash Code, si alterneranno sul palco di Zona Roveri per farci rivivere le atmosfere, il mood ed i “sapori” di quell’epoca.

La manifestazione, si svolgerà a BOLOGNA il 27 ed il 28 aprile 2018 presso Zona Roveri Music Factory.

Un carosello di nomi leggendari e gruppi “contemporanei” legati dal comune denominatore della ricerca antiaccademica nella grammatica musicale. Oltre all’aspetto musicale, il festival ha la prerogativa di coniugare la magia della musica “non convenzionale” con appuntamenti culturali quali conferenze, presentazioni di libri, mostre d’arte e fotografia.

————————————————————————-

LINE UP

27 Aprile

• Ash Code (ITA)

• Gang Of Four Official (UK)

• New Model Army (UK)

28 Aprile

• Client (UK)

• Dish-Is-Nein (ex Disciplinatha) (ITA)

• The Young Gods (CH)

A seguire Dj set di stampo rigorosamente 80’s con alcuni dei DJs di riferimento della scena wave/dark nazionale.

• AHNDY (ATMOSPHERE)

• BLACK OSSIAN (Darkitalia – Webzine & Booking)

• Dj Eric (Goth.it)

• MARCO PIPITONE (Endenocte Dark Night)

• Melissa Hasser

• MissLucifer

• Dj Razin

Open Air Market & Food Area, Cd’s, Lp’s, Dvd’s, Rarities, Memorabilia, T-shirts, shoes, accessories, clothing and much more.

STAND (in aggiornamento)

• Artemis

• Alien Hobby Shop

• Stand di CD-Vinili-Cassette-Magliette

e molti altri!

FOOD AREA

•Vegan Chef Davide Falcioni

•Vegan Catering Bologna

Convenzioni speciali dedicate a chi vuole soggiornare a Bologna.

Scrivete una mail a info@zonaroveri.com per conoscere le strutture ed avere maggiori informazioni.

————————————————————————-

NEUROPA PREVIEW

Laibach

02.03.2018

Zona Roveri Music Factory, Bologna

http://bit.ly/laibach_zonaroveri

————————————————————————-

BIGLIETTI

Biglietti giornalieri ed abbonamenti disponibili su:

Ticketone ?? http://bit.ly/neuropa_t1

Boxer – Box Office Emilia Romagna ?? http://bit.ly/neuropa_boxer

————————————————————————-

ORARI

Apertura porte: t.b.a.

Inizio concerto: t.b.a.

Ingresso Riservato ai soci Arci/Uisp.*

————————————————————————-

PARTNERS

Ascension Magazine & Promotions

Atmosphere Bologna

Darkitalia – Webzine & Booking

goth.it

Moonlight Festival

Wave Pride

————————————————————————-

INFO

facebook.com/hellfirebooking

facebook.com/ZRZonaRoveri

www.hellfirebooking.com

www.zonaroveri.com

————————————————————————-

* L’ingresso per tutti gli eventi a Zona Roveri Music Factory è riservato ai soci Arci o ai soci UISP. Oltre al biglietto, sarà quindi necessario essere in possesso di tessera Arci o di tessera Uisp in corso di validità, accompagnata da un documento di identità. Trovate tutte le informazioni e la procedura per richiedere online la tessera, nella sezione tesseramento del nostro sito. www.zonaroveri.com/tesseramento