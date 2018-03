This is Core e Glassville Music sono lieti di presentare il ritorno in Italia, per due attesissimi shows, dei PAIN OF SALVATION,

una delle progressive band amate dal pubblico metal e non solo.

Fb Link:

https://www.facebook.com/Painofsalvation/

Sabato 16 Giugno Roma Largo Venue

Domenica 17 Giugno Milano Circolo Magnolia

Prevendite su Ticket One:

www.ticketone.it

Per informazioni

www.thisiscore.net

info@thisiscore.net