This Is Core in collaborazione con Erocks Production, No Sun Music, Time To Kill Records e GlassVille Music sono lieti di presentare il ritorno a Roma dei Pain of Salvation, una delle progressive band più amate dal pubblico metal e non solo.

Prevendite sui cicruiti TicketOne: 25 € +d.d.p.

http://bit.ly/2nk3orT

In cassa: t.b.a.

Info su guest e orari a breve.

@ Largo venue

Via Biordo Michelotti, 2, Roma

Per informazioni

www.thisiscore.net

info@thisiscore.net

Official media partner:

Radio Rock

Concerti a Roma

______________________________________________________

Largo venue: progetto di riqualificazione urbana, spazio strappato al degrado e recuperato attraverso la creatività, il verde, la coesione sociale e la cultura.

Concerti, Dj set, eventi, cinema, cibo, drink e relax in giardino.

COME RAGGIUNGERCI

METRO – Linea C // Stop Pigneto o Malatesta

AUTOBUS – Linee 81 – 412 – N 12 – N 28 // Stop Gattamelata

TRAM – Linee 5 – 14 – 19 // Stop Gattamelata

______________________________________________________