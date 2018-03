Propagandhi

+ No Trigger

06 MAGGIO 2018 | LIVE MUSIC CLUB | TREZZO SULL’ADDA (MI)

I Propagandhi tornano in Italia nel 2018 per un’unica data imperdibile, domenica 06 maggio al Live Music Club di Trezzo sull’Adda, Milano.

E sarà un ritorno in grande stile con “Victory Lap”, settimo album in studio della loro più che trentennale carriera, uscito venerdì 29 settembre per la label Epitaph. Un album realizzato per stare con i piedi nel pit e i pugni alzati al cielo. In questo disco si può assaporare un ritorno al mood che ha caratterizzato i primi anni della band; per esempio, nelle parole della penultima traccia “Tartuffle”, il frontman Chris Hannah canta “We came here to rock. Single moms to the front. Deadbeat dads to the rear. That’s how we do it here.” Victory Lap vede la luce dopo ben cinque anni dall’ultimo album, Failed States e in un certo senso risulta il naturale proseguimento del lavoro precedente. Entrambi gli album sono stati registrati nel Private Ear studio di Winnipeg, Canada, in un ambiente confortevole e raccolto. Molte cose sono anche successe dall’ultimo disco: perdite e nascite per i familiari della band – la morte del papà di Todd Kowalski (bassista) e di Jord Samolesky (batterista) la nascita della seconda figlia di Hannah; Kowalski ha iniziato inoltre a prendere lezioni di canto (dopo aver realizzato che la sua voce è quella di un baritono); nell’autunno 2015 David “The Beaver” Guillas ha lasciato la band per dedicarsi a un lavoro “vero e proprio” e per continuare i propri progetti personali. Per scegliere un adeguato sostituto Hannah e Kowalski hanno esaminato più di 400 registrazioni e candidature per scegliere tra tutti la chitarrista Sulynn Hago, una vera e propria forza della natura.

Victory Lap non è reduce solo da cambiamenti interni alla band; i Propagandhi sono da sempre un gruppo fortemente politicizzato e in ogni caso anche gli avvenimenti socio-politici degli ultimi anni hanno fortemente influenzato la realizzazione di questo disco. La crisi dei rifugiati, gli episodi di razzismo riguardanti la polizia statunitense e primo su tutti, l’elezione di un nuovo presidente, una forte influenza negativa su uno dei paesi più importanti al mondo. La supremazia “bianca” sembra stia tornando di moda, il fantasma del fascismo aleggia ancora nel paese e questa situazione è inaccettabile per tanti artisti ed esponenti del mondo della musica, così anche per i Propagandhi. “Mi ha colpito in un modo che non riesco a descrivere” afferma Samolesky

“E’ quasi come se stessi provando a dare una motivazione valida a questo cambiamento e alla rinascita dell’estrema destra. In che modo influenzerà quello che facciamo – e su vasta scala, dove ci porterà?” Quindi cosa ne è nel 2018, di una band politicizzata in un’epoca in cui il dialogo politico sembra fratturato e disgregato più che mai? La sensazione di non riuscire a fermare la violenza, di non riuscire a salvare il mondo… viene contrastata dalla voglia di continuare a combattere per quello in cui si crede. Combattere, in questo caso, attraverso la musica, prendendo in mano una chitarra per essere “ready to rock” ancora e ancora.

=====================================

NO TRIGGER

Apriranno la serata i No Trigger, un’altra garanzia dell’hardcore melodico made in US. La band è sulla scena dal 2000 e nasce sulla scia di gruppi come Strike Anywhere e None More Black. Lo scorso luglio, a distanza di cinque anni dal loro ultimo LP ‘Tycoon’ (2012), hanno pubblicato l’EP ‘Adult Braces’, con Bird Attack Records. Il disco è stato registrato da Jay Maas a Haverhill (Massachusetts) e si compone di quattro pezzi accattivanti, delle vere e proprie hit che, a detta della band, sono pezzi più riusciti di tutta la loro carriera. Queste nuove canzoni faranno parte della scaletta che la band porterà al Live Club per preparare al meglio i fan all’esplosivo live dei Propagandhi!

=====================================

Riportiamo i dettagli dello show:

PROPAGANDHI

+ No Trigger

06 MAGGIO 2018 | Trezzo sull’Adda (MI)

Live Music Club

Ingresso 18,00 € + d.d.p.

Prevendite disponibili sui circuiti Mailticket, Vivaticket, Ticketone e Bookingshow.

LIVE MUSIC CLUB – Via Mazzini 58 – Trezzo sull’Adda

Come raggiungerci

http://bit.ly/liveclubdovesiamo

Prima dell’apertura e durante le serate al Live MUSIC Pub si può comodamente mangiare hamburger, panini, pizza, patatine e molto altro. E’ possibile organizzare cene su prenotazione per festeggiare compleanni, feste di laurea e qualsiasi altra ricorrenza desiderata. Info e prenotazioni: 3471977297