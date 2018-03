Serata dal sound pop punk/emo al Full Gass.

Si esibiranno:

– Sneaky Toy (punk rock): La scrittura delle canzoni delinea subito un sound personale, influenzato da band come NOFX, The Offspring, Blink 182 e Misfits, ma soprattutto da gruppi meno conosciuti come Not On Tour, Bad Cop Bad Cop, Tilt.

I testi sono principalmente delle denunce alla società moderna, alle diffuse ingiustizie a cui si assiste ogni giorno e alla mentalità retrograda e bigotta… ma non mancano canzoni più leggere in cui si celebra la festa, l’amicizia e le serate alcoliche!

In un tempo record (circa 2 mesi) la band scrive ed arrangia le prime 6 canzoni e, sfruttando il periodo produttivo, registra il primo EP, “Dino-sour” concluso ai primi di Febbraio 2018.

– Cup Souls (punk rock): I Cup Souls vengono fondati nel 2010 affermandosi nella provincia triestina.

Dopo la loro prima pubblicazione “Best Of Worst” nel 2015, cominciano a farsi nome fuori dalla propria città suonando in giro.

L’ultima release “Against You, Against Me” propone un sound più personale e maturo.

– Sittingthesummerout (emo/post hardcore): La nuova alba per i sittingthesummerout è arrivata il 1° dicembre 2017, data di pubblicazione di ?Brick and Mortar, EP da 5 tracce in uscita via Ghost Factory Records & Arts. Tra gli stacchi melodici che contrastano i ritornelli più amari e pesanti, l’elemento spoken word che caratterizza la band convive felicemente con l’alto numero di influenze che mettono in gioco i membri della band.

Ingresso libero per menti libere!