Siamo felici di presentare sul nostro palco, all’interno del programma per festeggiare il ventennale del CVK, una delle band simbolo della musica alternativa italiana: i Punkreas !!!

Sabato 21 Aprile, per un grandioso ritorno alle origini!

Nati nel 1989 a Parabiago (MI), possono essere considerati a buon diritto la punk band più famosa d’Italia. Attualmente la formazione è composta da Cippa (voce), Endriù (chitarra), Paletta (basso), Noyse (chitarra) e Gagno (batteria).

Musicalmente, la band cerca sonorità grezze e furenti che rivelano peraltro una tecnica eccellente ed una creatività – soprattutto nei testi – fuori dal comune. In uscita il 23 marzo con “Inequilibrio”, il primo di due EP della band di Parabiago per l’etichetta Garrincha Dischi, in collaborazione con Canapa Dischi.

Prima di loro, a scaldare la folla, una bella quota punk made in Granda: IL Complesso – streetpunk –

open 21.oo

start 22.oo

prevendite al Cinema Vekkio o su https://www.ciaotickets.com/evento/punkreas-inequilibrio-tour

—ingresso riservato soci arci—