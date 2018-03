Sabato 24 Marzo

I Punkreas ritornano a Milano per la prima volta sul palco dell’Alcatraz per un concerto davvero speciale.

A seguire si balla tutta la notte con 90 All’Ora, il super party anni ’90 Made in Alcatraz!

Prevendite

Mailticket: http://www.mailticket.it/evento/12293

I Punkreas, nati nel 1989 a Parabiago (MI), possono essere considerati a buon diritto la punk band più famosa d’Italia. Attualmente la formazione è composta da Cippa (voce), Endriù (chitarra), Paletta (basso), Noyse (chitarra) e Gagno (batteria).

Musicalmente, la band cerca sonorità grezze e furenti che rivelano peraltro una tecnica eccellente ed una creatività – soprattutto nei testi – fuori dal comune.

Dopo il concerto si balla fino al mattino con i DJs resident di ALL YOU CAN BEAT e 90 All’Ora, il party Anni’ 90 Made in Alcatraz in consolle come ogni Sabato:

> Pista 1 : 90 All’Ora Dj set con Doctor M – tutte le hit anni 90 / 2000

> Pista 2 : FLOW MILANO – Reggaeton / Hip Hop

> Pista 3 : Roberto Genovese – Reggaeton

BIGLIETTI E PREVENDITE DISPONIBILI:

Con la prevendita di MailTicket…

Salti la coda ed entri quando vuoi per tutta la notte!

> Segui il link: http://www.mailticket.it/evento/12293

> INGRESSO ALLA PORTA DALLE 21.30

> 13 EURO senza consumazione fino a fine concerto

> 5 EURO senza consumazione dopo il concerto

PER INFO EVENTI : 334 7132096 dalle 10 alle 22 circa

PER INFO E PRENOTAZIONE TAVOLI: 328 1072353

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ALCATRAZ MILANO è in Via Valtellina 25 a Milano (MI)

? COME RAGGIUNGERCI?

• MM3 Maciachini

• Passante Ferroviario Milano Lancetti

• Tram 3/4 Farini Stelvio

• Autobus 90/91/92/70 Farini Stelvio

• Auto Tangenziale Est, uscita Zara/Fulvio Testi

PROBLEMI CON IL PARCHEGGIO?

Prova al posteggio gratuito e non custodito di via Bernina 21