Siamo davvero felici di ospitare nel nostro cat café una serata del tour “TRUE TRAVELLERS”.

Da sempre esiste un forte legame tra la buona musica e i gatti, ma è la prima volta che riusciamo ad accogliere tre artisti punk rock, di ben tre nazionalità diverse!

I tre artisti si presenteranno in forma acustica, chitarra&voce e siamo certi che con i gatti si creerà una serata davvero speciale!

– YOTAM BEN HORIN – Acoustic folk punk da Israele

Yotam Ben Horin è un musicista israeliano noto soprattutto per il suo lavoro come cantante e bassista del gruppo punk rock israeliano Useless ID.

Negli ultimi tre anni decide di lasciare tutto e di trovare casa nella strada, viaggiando e sperimentando la vita in modo diverso. In costante movimento, in un tour senza fine, con date in USA, Europa e Russia, riesce a sfruttare la sua abilità di cantautore e incide altri 3 album da solista.

Condivide il palco con moltissimi artisti come Frank Turner, Jim Adkins, Laura Jane Grace, Less than Jake, Chad Price, Kevin Seconds, The Ataris, Scott Reynolds, James Alex (Beach Slang), Teenage Bottlerocket.

https://www.facebook.com/yotambenhorin/

– MIKE NOEGRAF – Acoustic folk punk dalla Francia

In due anni MIKE NOEGRAF si è fatto un nome per la scena folk alternativa!

Per molti anni ha viaggiato da Montreal a Mosca suonando la chitarra con varie band rock e punk-rock. Mike ha deciso di prendere la sua chitarra acustica e passare al suo progetto solista.

Ha iniziato a suonare in Francia ma anche all’estero (Olanda, Belgio, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Croazia, Repubblica Ceca, Svizzera, Germania, Austria, Spagna, Italia …) con artisti come Austin Lucas, Rocky Votolato, Rob Moir, Pj Bond , Greg Laraigne, Yotam di ID inutile e molti altri.

Dopo il primo EP e un CD diviso, MIKE NOEGRAF ha pubblicato il suo album di debutto intitolato “Safe and Sound”. Le sue melanconiche melodie e la sua voce caratteristica sono le principali risorse per questa musica sincera che ruota intorno alla condivisione e all’incontro.

https://www.facebook.com/mikenoegrafmusic/

– MATTEO CALDARI – Acoustic folk punk dal’Italia

Matteo nasce a Livorno, classe ’79, e ha suonato in numerose band come Seed’n’feed, The Sweat, Radio Mosquito, Barney Gambles. Suona il basso e canta nei 7Years, dal 2001. Ha avuto la fortuna e l’onore di collaborare con grandi artisti come Joey Cape (Lagwagon), Jeff Caudill (Gameface), Bob Nanna (Braid, Hey Mercedes), Chuck Ragan (Hot water music), Popeye (Farside), Jonah Matranga, Jamie Woolford (Let go, The Stereo), Jasper Vergeer (Undeclinable), Mike Noegraf, Yotam Ben Horin e altri!

https://www.facebook.com/matteothefartbreakercaldari/?ref=br_rs

ORARI:

– 21.00 doors

– 22.00 Matteo Caldari

– 22.35 Mike Noegraf

– 23.20 Yotam Ben Horin

– 00.30 chiusura

PER PARTECIPARE:

Il costo della serata è di 5 euro.

Essendo il nostro un locale particolare, data la presenza dei padroni di casa felini, vi chiediamo di rispettare la regole del locale e di prestare particolare attenzione alle due porte di entrata (aprire una porta alla volta) e di mantenere un ambiente non troppo chiassoso durante la serata!

I posti sono limitati, vi consigliamo fortemente di acquistare i biglietti online sul sito, oppure di arrivare presto!

Durante la serata saranno disponibili birrette, dolci della casa e ottimi cocktails!

Per info:

Luca Mazza / NoReason Booking: mazzanrr@gmail.com

Crazy Cat Cafè: crazycatcafe@gmail.com