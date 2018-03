Hellfire Booking e’ orgogliosa di annunciare il ritorno in Italia dei Rolo Tomassi.

ROLO TOMASSI:

https://www.facebook.com/rolotomassiofficial/

Li hanno catalogati come Post-Hardcore, Nintendocore, Screamo, Progressive-Hardcore e molto altro, ma la verita’ e’ che i Rolo Tomassi sono una band difficile da definire.

Grazie al loro eclettismo e alle loro influenze, che passano attraverso una miriade di generi, e formano i molteplici strati delle loro composizioni, i Rolo Tomassi si sono fatti strada a spallate in una scena tipicamente dominata (tranne rare eccezioni) da bands fotocopia.

Ed e’ proprio questa poliedricita’ il loro punto di forza,. Le loro canzoni sono vere e proprie acrobazie poliritmiche, tanto complesse quanto orecchiabili. e questo chaos controllato viene trasportato e tradotto anche nella dimensione live, con performances che definire schizofreniche sarebbe sicuramente riduttivo. Non a caso, i cinque musicisti sono stati definiti come “insane hardcore acrobats” quando si parla dei loro live show.

Oltre ad essere una citazione del poeta Americano Richard Brautigan “Time Will Die And Love Will Bury It” e’ il titolo del nuovo attesissimo album della band Inglese, il quinto della loro discografia, che verra’ pubblicato il 2 Marzo su Holy Roar Records per il mercato Europeo, e su Ipecac Recordings per il mercato Americano e Giapponese.

La band di Sheffield portera’ la sua contorta e accattivante miscela di hardcore, mathcore e jazz sul palco de La Tenda per questo unico, imperdibile show nel nostro paese.

PALM READER

https://www.facebook.com/wearepalmreader/

La loro biografia recita queste poche righe “We are Palm Reader. We play loud. We play heavy. We play hard. We play fast.”

Un messaggio sicuramente chiaro e conciso, e se come noi avete un debole per la musica pesante, veloce, dura e ad alto volume, non rimarrete delusi dal loro live show.

CRYPTODIRA

https://www.facebook.com/cryptodira/

Arrivano da Long Island e suonano progressive/post metal.

Pur essendo un nome relativamente nuovo sulla scena prog/djent, la band Americana ha tutte le carte in regola per far parlare di se in un prossimo futuro.

I Cryptodira porteranno sul palco de La Tenda il loro ultimo lavoro “The Devil’s Despair” promettendo sudore, energia e pandemonio.

Siete stati avvisati.

UNICA DATA ITALIANA

FREE ENTRY

Sabato 24 Marzo

La Tenda , Modena

Per Informazioni :

www.hellfirebooking.com

info at hellfirebooking.vom