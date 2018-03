Hellfire Booking in collaborazione con This Is Core è felice di presentare:

Sepultura

La thrash/death metal band brasiliana torna finalmente in Italia in occasione del tour promozionale della loro ultima fatica “Machine Messiah”

Nati nei primi anni ’80 in Brasile, i Sepultura sono ancora oggi considerati come un punto di riferimento per il Metal e tutte le sue sfaccettature, visto che la band nei suoi oltre 30 anni di carriera è riuscita a raggiungere il successo suonando tutti sottogeneri del Metal stesso. La loro fama si deve senza ombra di dubbio ad una album in particolare, “Roots”, che nel 1996 riscosse un enorme successo di vendite e critica. Dopo un lungo periodo di silenzio e di continue indiscrezioni, i SEPULTURA decidono di tornare in pista nei primi anni 2000, pubblicando dei nuovi lavori.

Le loro ultime performance nel nostro paese sono ancora ben impresse nella memoria di chi ha assistito ai loro live, talmente intensi da far ricredere anche i più scettici nostalgici di Max Cavalera.

In apertura :

Obscura

GOATWHORE

Fit For An Autopsy

Mercoledì 28 Febbraio

MAGAZZINI GENERALI

Via Pietrasanta 16 , MILANO

Prevendite disponibili dal 24 Ottobre sui circuiti Ticketone.

Doors 18.30

Fit For An Autopsy 19.05 – 19.40

Goatwhore 19.55 – 20.35

Obscura 20.50 – 21.30

Sepultura 22.00 – 23.30

Per Informazioni :

www.hellfirebooking.com

info at helllfirebooking.com