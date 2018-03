Hellfire Booking & This Is Core sono orgogliosi di presentare l’unica data italiana degli ;

Sleeping With Sirens

La band di Orlando torna nel nostro paese in questa occasione da headliner per il tour promozionale del loro ultimo album..

Attivi da poco meno di 10 anni gli SWS sono diventati uno dei nomi di punta della scena Alternative/Post Hardcore mondiale riscuotendo risultati da record sin dal loro debutto.

Grazie al loro sound inconfondibile Kellin Quinn e soci nel corso degli anni si sono accaparrati le copertine delle magiori riviste di settore senza contare i numerosi sold out nei club più importanti del globo , diventando un nome culto per tutti gli appassionati più giovani di questo genere.

Il loro ultimo disco “Gossip” uscito lo scorso Settembre sotto Warner Bros Records sta avendo un record d’incassi mai raggiunto dalla band fino ad ora decretando un vero e proprio nuovo punto di arrivo per gli SWS . Il 2018 quindi sarà sicuramente l’anno dei 5 americani che si imbarcheranno in un nuovo tour mondiale senza un’attimo di sosta.

Il prossimo 17 Maggio quindi non prendete impegni e preparatevi ad una delle date dell’anno!

Chapel

Chase Atlantic

UNICA DATA ITALIANA

17 MAGGIO 2018

Magazzini Generali

Via Pietrasanta 16 Milano

Prevendite disponibili dall’ 08 Dicembre ore 11:00 su tutti i circuiti Ticketone.

Per informazioni :

www.thisiscoremusic.com

info@thisiscoremusic.com

www.hellfirebooking.com

info at hellfirebooking.com