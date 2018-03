TEENAGE GLUESNIFFERS – Punk rock da Milano

CAYMAN THE ANIMAL – Punk da Roma/Perugia

I Cayman the Animal sono un gruppo punk nato tra Roma e Perugia. Amano la mozzarella di bufala molto più dell’hardcore melodico americano. E’ da poco stato pubblicato il loro secondo disco “Aquafelix EP”. Li incontro nella saletta concerti del circolo Dal Verme, il locale romano perfetto per assistere a dei live piacevolmente rumorosi gustando ottimi cocktail preparati con competenza e originalità.

EP “Black Supplì” in uscita per NoReason Records il 15 Febbraio 2018.

THE ENTHUSED – Punk rock da Codogno

I “The enthused” sono nati nel 2010 nella nebbiosa città di Codogno.

Hanno iniziato a scrivere canzoni super melodiche e divertenti punk rock (come il nome della band dice che puoi pensare ai primi Blink 182) e hanno pubblicato un album autoprodotto “Twentysomething” nel 2013.

Dopo alcune date promozionali in tutta Italia hanno iniziato a scrivere nuove canzoni e rendersi conto che avevano bisogno di una seconda chitarra per finalizzare il loro lavoro.

Nel 2016 arriva anche Ferro (dalla band emo-pop-punk Venice Is For Lovers) e infine i The Enthused hanno terminato il loro lavoro su 8 nuove canzoni che faranno parte della loro seconda uscita “Still Alive”, in collaborazione con No Reason Records e i record di Kids And Kicks.

Inizio evento ore 22.

Evento a offerta libera rivolto ai soci Arci.

