Tornano in Italia i The Darkness, per un’unica data imperdibile!

La band inglese dei fratelli Hawkins, si esibirà il prossimo 31 agosto all’interno della rassegna “Prato E’ Spettacolo” che si terrà presso la Piazza Duomo della città di Prato.

I The Darkness, nei primi anni 2000 sono stati in grado riportare alla moda tutine attillate e folte chiome in pieno stile anni ’70; il loro hard rock ispirato a mostri sacri come Ac/Dc, Led Zeppelin, T-Rex, The Queen e Van Halen ha bucato gli schermi delle emittenti musicali internazionali e surriscaldato le radio di milioni di ascoltatori.

Biglietti:

Ingresso posto in piedi 25,00 € + d.d.p.

Ingresso posto seduto 35,00 € + d.d.p.

Prevendite disponibili su TicketOne qui: http://bit.ly/TheDarkness18_PO_TicketOne

e nei punti vendita del circuito Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it

www.fonderiacultart.it

www.settembreprato.it