Hellfire Booking & Erocks sono orgogliosi di presentare :

The Faceless

La band statunitense tornerà nel nostro paese per promuovere il nuovo lavoro “In Becoming A Ghost”, uscito il 1 Dicembre su Sumerian Records, per un’unica, esclusiva data a Febbraio.

Oggi, se si parla di technical death metal, le bands che saltano in mente, capaci di innovare e reinventare il genere, sono poco piú di una manciata.

I THE FACELESS sono sicuramente tra questi nomi, essendo capaci di raccogliere la pesante eredità lasciata dai “padrini” del genere, quali Death, Cynic e Atheist, e proiettarla verso il futuro. Ci vediamo al circolo Colony il 15 Febbraio per questo imperdibile appuntamento.

The Voynich Code

Saranno i Portoghesi THE VOYNICH CODE la band di supporto all’unica data Italiana dei The Faceless. Autori di un metal moderno molto tecnico e influenzato in sia dal Death Metal che dal Groove Metal e dal Deathcore, i ragazzi di Lisbona presenteranno sul palco del Colony, i brani che fanno parte del loro ultimo album “Acquavitae” uscito a Maggio. La band torna finalmente in Italia, dopo l’annullamento del loro tour lo scorso Maggio, con tanta voglia di dimostrare il loro indiscutibile valore. Non rimarrete delusi!

UNICA DATA ITALIANA

15.02.18

CIRCOLO COLONY

Via Romolo Gessi 14

Brescia

