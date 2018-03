Hellfire Booking & Erocks sono orgogliosi di presentare :

The Faceless

La band statunitense tornerà nel nostro paese per promuovere il nuovo lavoro “In Becoming A Ghost”, uscito il 1 Dicembre su Sumerian Records, per un’unica, esclusiva data a Febbraio.

Oggi, se si parla di technical death metal, le bands che saltano in mente, capaci di innovare e reinventare il genere, sono poco piú di una manciata.

I THE FACELESS sono sicuramente tra questi nomi, essendo capaci di raccogliere la pesante eredità lasciata dai “padrini” del genere, quali Death, Cynic e Atheist, e proiettarla verso il futuro. Ci vediamo al circolo Colony il 15 Febbraio per questo imperdibile appuntamento.

Guests: TBA

UNICA DATA ITALIANA

15.02.18

CIRCOLO COLONY

Via Romolo Gessi 14

Brescia

Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone.

Per informazioni:

www.hellfirebooking.com

info at hellfirebooking.com