I The Hives tornano in Italia!

L’uragano rock’n’roll proveniente dalle lande svedesi salirà sul palco del Rugby Sound Festival venerdì 6 luglio!

Venerdì 6 luglio

The Hives – Rugby Sound Festival 2018

Isola del Castello – Legnano

Biglietti disponibili nei circuiti Ticketone e Mailticket,

Special Price € 15 + diritti, dotazione limitata!

Prezzo in cassa € 20

Mailticket > http://bit.ly/hivesmailticket

Ticketone > http://bit.ly/hivesticketone

Hanno debuttato più di vent’anni fa con l’ album ‘Barely Legal’, riuscendo a catturare l’attenzione del pubblico fin da subito; negli anni successivi sino ad oggi hanno incassato numerosi premi e riconoscimenti, venduto milioni di dischi e infiammato palchi in ogni dove. Il frontman Howlin’ Pelle Almqvist vorrebbe farci credere che tutto questo fosse previsto dal primo giorno ma la verità è un po’ più complicata: “Da ragazzo avevo la sensazione che non si potesse restare nella stessa band per più di tre album” dichiara Almqvist ridendo. “Non mi sembrava che un gruppo potesse sfornare più di tre CD validi consecutivi, ma ora ho cambiato idea.”

Con sonorità rock graffianti, una gran faccia tosta e humor assurdo, ‘Barely Legal’ offre la perfetta introduzione di ciò che sono i The Hives ancora oggi: Almqvist alla voce, Nicholaus Arson e Vigilante Carlstroem alle chitarre, Dr. Matt Destruction al basso e Chris Dangerous alla batteria.

E’ con la pubblicazione, nel 2000, di ‘Veni Vidi Vicious’ che la band si fa scoprire in tutto il mondo. Con hit come “Hate to Say I Told You So” e “Main Offender”, l’album diventa disco d’oro in Svezia e i The Hives vengono paragonati a mostri sacri come i The Strokes o i The White Stripes.

“Quando saliamo sul palco cerchiamo di raggiungere una sorta di estasi, una specie di orgasmo che si prolunga per un’ora e mezza” spiega Almqvist ironicamente.

Dopo il successo di ‘Veni Vidi Vicious’ il gruppo aspetta ben quattro anni prima di far uscire il disco successivo, ‘Tyrannosaurus Hives’; con questo lavoro il gruppo ottiene il primo disco d’oro negli Stati Uniti, a cui si aggiungono cinque Grammy svedesi e le recensioni positive di molte importanti riviste, da Rolling Stone fino a Mojo. Nel 2007 la band produce ‘The Black And White Album’ il loro primo disco confezionato fuori dalla madre patria con nuovi produttori, tra cui Pharrell Williams e Dennis Herring (Elvis Costello, Modest Mouse). Da questo lavoro vengono estratti singoli come “Tick Tick Boom”, che diventa all’istante una hit mondiale raggiungendo la top 40 negli Stati Uniti e diventando colonna sonora di diversi film, trailer, show televisivi, video games ed eventi sportivi.

Cinque anni dopo, nel 2012 esce ‘Lex Hives’, primo lavoro prodotto autonomamente dagli Hives e dalla propria etichetta ‘Disques Hives’; il Lex Hives Tour porterà i ragazzi svedesi a calcare palchi di tantissimi paesi, tra cui, da citare, la tourné in Australia assieme agli AC/DC.

I The Hives sembrano nati per fare questo mestiere: reggono palchi grandi e piccoli, catturano l’attenzione del pubblico come pochi sanno fare, danno il 100% ad ogni esibizione, ottenendo il consenso di artisti del calibro Rolling Stones e The Sonics e soprattutto di un vasto pubblico di affezionati.

Rock, Music and Love!!

#rugbysound18 #shiningproduction #noisiamomatti