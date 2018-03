? CONCERTO ANNULLATO ?

Purtroppo siamo costretti a comunicare che, per problemi logistici non dipendenti da Hub Music Factory e dagli organizzatori, la data dei The Lawrence Arms prevista il prossimo 09 agosto al Last One To Die di Caramagna (CN) è stata annullata.

THE LAWRENCE ARMS

09 AGOSTO 2018

LAST ONE TO DIE | CARAMAGNA (CN)

Ingresso in cassa 13,00 €