Out of Control Magenta, Indiebox Music e Tube Agency

presentano

TheMagnetics Jamaican Ska

in apertura:

IL DANNO (Dani ex Pornoriviste/Yokoano)

SABATO 17 MARZO 2018

LA CABOTINA, I TRE SALTI DELLE STREGHE

Doors: h. 21:00

INIZIO LIVE : h. 22.00

Ticket: 8 euro

————————————————————-

THE MAGNETICS

Dalla passione per i ritmi Jamaicani, i dischi SKA anni 60, il Rocksteady e il Vintage Reggae, Mr.Olly Riva e Mr.Massa degli Shandon danno vita a questo nuovo progetto.

Nella band militano anche Mr.Jack Giacalone (The Soulrockets) e Mr. Dimitri Pugliese (The Raggavibes). Un combo di 4 musicisti, amanti dei tempi in levare, canzoni inedite, un pizzico di teatralità ed esperienza da vendere.. lo show è assicurato !!!

Lo SKA, un genere nato dal mix tra Calipso e Rythm N Blues, segnò la prima vera ascesa della musica popolare Giamaicana, trovando la maggior popolarità durante la prima metà degli anni “60. Fu il precursore di altri importanti generi come il Rocksteady e il Reggae, e come questi caratterizzato da un ritmo con accenti sul levare della battuta musicale. Fondamentale l’apporto inglese dagli ultimi anni “70 che diede all’ esotico ritmo una connotazione culturale oltre che musicale dando vita a Rude boys, Skinheads e Mods.

La affascinante via italiana allo Ska ha inizio nella seconda metà degli anni “80, seppure a volte imbastardito con il punk, quando molte band prima underground sull’asse Lombardia-Piemonte, cominciano ad avere una risonanza nazionale; Bluebeaters, Statuto, Vallanzaska, Casinò Royale, Persiana Jones, Shandon ecc. Con il tempo e con l’inflazione di band di questo periodo, erroneamente accomunate l’una all’altra pur non avendone i requisiti né cronologici né stilistici e di musiche ibride spacciate per quello che in fondo non erano, il genere si è affievolito, sgonfiato, imploso anche se uno zoccolo duro di musicisti continuava ad operare “nell’ombra” e con un discreto seguito personale.

Nell’ultimo decennio si abbandonano le ritmiche dello ska italiano che era prevalentemente 2-Tone-ska, con le sue derive dello ska-core e ska-punk, e si ritorna alle origini dello ska tradizionale Giamaicano

Oggi qualcosa finalmente inizia a muoversi. E questo qualcosa è di livello molto alto. Lasciate alle spalle le ingenuità del passato, ecco che una nuova generazione di musicisti in levare si affaccia nel panorama italiano. Musicisti dalla caratura tecnica elevatissima i cui primi riferimenti sono la Giamaica delle origini e la scena newyorkese di fine anni 90.

THE MAGNETICS di movimento “in levare” ne fanno molto, e materiale di qualità da ascoltare altrettanto. È sicuramente presto per parlare di rinascita dello Ska, principalmente perché a livello di pubblico e di locali si sconta ancora un po’ il pregiudizio che dagli anni ’90 il genere si porta dietro. Ma con gruppi come THE MAGNETICS, la nuova formazione guidata da Olly Riva e Mr.Massa, con il loro Ska original e early Reggae potrebbero essere finalmente il “mood” giusto.

————————————————————————————

IL DANNO

Il Danno, alias Daniele “Dani” Marceca, già voce e chitarra di Pornoriviste, storico gruppo punkrock italiano, e leader istrionico degli Yokoano, gruppo alternative rock con il quale dal 2010 ad oggi pubblica due dischi (“Yokoano” e il successivo “Ventre”) è da sempre un artista dedito alla sperimentazione e alla ricerca di nuove forme d’espressione.

Oltre alla passione per la musica e per le parole, da anni, coltiva quella per le illustrazioni e i disegni a china.

Nasce da tutto questo l’esigenza artistica di far rivivere le canzoni scritte in 20 anni di musica, sotto una nuova forma più’ cantautoriale.

Dopo un anno e mezzo in giro per l’Italia con “In mezzo a tutto questo tour” e dopo una lunga pausa, torna live più carico che mai e si ripropone IN CURA, con la voglia di cantare e far cantare a squarciagola la sua visione del mondo: NOI SIAMO IL DANNO E LA CURA.

Chitarra e voce, accompagnate dalle illustrazioni e dai quadri creati da Dani, saranno gli elementi cardine di un set unico in cui alcune delle più belle canzoni di Yokoano e Pornoriviste, vi accompagneranno in un viaggio artistico surreale che, dagli occhi e dalle orecchie, arriva direttamente al CUORE e all’ANIMA.