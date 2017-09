THE SELECTER + support

In arrivo per un’unica data in Svizzera una band tra i maggiori esponenti dello ska inglese fine anni 70, i The Selecter! La band guidata da Pauline Black sarà infattti a Lugano il prossimo mercoledì 20 settembre allo Studio Foce.

I the Selecter si sono formati nel 1979, e sono tra i maggiori esponenti del movimento 2 Tone Ska insieme a gruppi come Bad Manners, The Specials, The Beat e Madness.

Il nome della band deriva dal termine selector, corrispettivo giamaicano del DJ.

L’album di debutto della band, ‘Too Much Pressure’, pubblicato dalla 2 Tone Records e dalla Chrysalis Records nel 1980, è stato disco d’oro in Inghilterra. Nel 1981 esce il secondo LP “Celebrate the Bullet”. I Selecter, come pochi altri, riuscirono a mescolare le correnti punk, reggae e ska, creando uno stile unico e ancora oggi imitato.

I due cantanti dei Selecter Arthur ‘Gaps’ Hendrickson e la ragazza Pauline Black per stile e look sono sempre stati considerati icone del 2 Tone Ska. Tra i brani che hanno reso celebri i Selecter, tutti compresi sul loro masterpiece ‘Too Much Pressure’, troviamo ‘Three Minute Hero’, ‘Missing Words’’ ,“ On My Radio” e la titletrack ‘Too Much Pressure’ (considerata un caposaldo dello ska inglese insieme a ‘One Step Beyond’ dei Madness e ‘A Message To You Rudy’ nella versione degli Specials).

Alla fine del 1981 i the Selecter si separano. Dopo lo scioglimento, Pauline Black comincia a lavorare per teatro e televisione, apparendo in varie serie per il piccolo schermo e film.

Nel 1991 Black e Davies riformano i the Selecter, pubblicano nuovi LP (‘The Happy Album’, ‘Hairspray’, ‘Cruel Britannia’, ‘Pucker et Real To Reel’) e realizzano una serie di tour in giro per il mondo. Nella primavera del 2011 i Selecter si sono riuniti per realizzare un tour incentrato sul loro disco più famoso, ‘Too Much Pressure’ appunto.

Nel 2012 è uscito ‘Made In Britain’, e Pauline Black ha pubblicato la biografia, ‘Black by Design – A two tone memoir’. ‘Made in Britain’ dei Selecter è stato anticipato dalla pubblicazione del singolo ‘Big in the Body-Small in the Mind’ e una versione two-tone del classico di Amy Winehouse ‘Back To Black’.

Nel 2015 la band pubblica un nuovo disco intitolato “Subculture” prodotto da Neil Pyzer e mixato saggiamente da Prince Fatty (Hollie Cook, Lily Allen, Graham Coxon & Gregory Isaacs etc) e molto ben accolto sia dai fans che dalla critica.

Da allora la band ha macinato date su date in giro per il mondo per entrare quest’anno in Studio per registrare nuovamente un nuovo album! Terminato nel maggio di quest’anno presso lo stesso studio in cui Joe Strummer registrò il suo ultimo album i The Selecter pubblicheranno nei prossimi mesi quello che già si preannuncia un grande album e che presenteranno assieme a tutti i più loro grandi classici nella data allo Studio Foce di Lugano.