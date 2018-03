Hellfire Booking & Bloom sono orgogliosi di presentare :

The World is a Beautiful Place & I am No Longer Afraid to Die

La emo/indie rock band americana diventata ormai un vero e proprio nome culto della nuova scena alternative d’oltreoceano torna nel nostro paese per un’unico appuntamento il prossimo 24 Marzo nello storico Bloom di Mezzago.

Con quasi 10 anni di attività sulle spalle e concerti in ogni angolo del globo i TWIABP&IANLATD sono diventati noti a buona parte degli appassionati del genere non soltanto per il nome lunghissimo e inusuale ma anche per il loro perfetto mix e la maestria nell unire sonorità post rock con quelle più indie rock/emo degli anni 90.

Il prossimo 24 Marzo quindi non prendete impegni per questo concerto destinato a diventare uno degli eventi dell’anno!

UNICA DATA ITALIANA

Sabato 24 Marzo

Bloom

Via Curiel 39

Mezzago (Milano)

Tickets & Doors : TBA

