The XCERTS

Siamo lieti di annunciare l’arrivo in Italia di una delle band del momento nel Regno Unito: The Xcerts! Il trio proveniente da Aberdeen, sono senza ombra di dubbio una delle migliori reltà della nuova scena alternative inglese. Dopo tre album alle spalle, che hanno permesso alla band di emergere con forza dall’underground grazie anche a tour in compagnia di bands del calibro di Brand New, Taking Back Sunday e recentemente Nothing But Thieves, il 2018 sarà un anno di fondamentale importanza: l’uscita del nuovissimo album “Hold on to your heart” che si è già posizionato a poche settimane dall’uscita al 40esimo posto della Official UK Charts, e il primo tour europeo da headliner, dove dovranno dimostrate tutto il loro valore. Melodie dolci, sonorità aggressive, un pop moderno condito con la furia del rock inglese, i The Xcerts sono pronti a dimostrare di che pasta sono fatti: appuntamento il 02 Maggio al Legend di Milano per la loro unica apparizione italiana!

Tickets : 15 euro + ddp

Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone.

UNICA DATA ITALIANA

02 MAGGIO 2018

Legend Club

Viale Enrico Fermi 98

Milano

