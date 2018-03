Hellfire Booking & La Tenda sono orgogliosi di presentare l’unica data Italiana dei :

Tiny Moving Parts

La band statunitense torna alla Tenda in occasione della loro unica data Italiana il prossimo 22 Aprile per uno show imperdibile .

I TMP sono ormai da anni una delle formazioni di punta della scena emo/math americana (e internazionale in genere), posizione guadagnata dopo soli 4 album e una manciata di ep.

I 3 del Minnesota saranno in Europa per il tour promozionale del loro attesissimo 6 Album “Swell” in uscita il 25 Gennaio sotto l’ormai storia Triple Crown Records.

Preparatevi per uno shows sudato e movimentato all’insegna dello stage diving e del sing a long rigorosamente in free entry.

Orchards

UNICA DATA ITALIANA

FREE ENTRY

DOMENICA 22 APRILE

La Tenda

Via Monte Kosica 91 , Modena

Per Informazioni :

www.hellfirebooking.com

info at hellfirebooking.com