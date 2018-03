Hellfire Booking & E Rocks sono orgogliosi di presentare :

VEIL OF MAYA

La band deathcore / Djent americanatorna in italia per quello che si prevede uno degli appuntamenti più attesi dell’anno in compagnia di un co headliner di tutto rispetto i Dance Gavin Dance!

Dance Gavin Dance

Tra le band più influenti del panorama math/post hardocre i DGD tornano in italia dopo molti anni di assenza per questo tour speciale!

+ special guests

DOMENICA 18 MARZO

CIRCOLO COLONY

Via Romolo Gessi 14 , Brescia

Tickets : 20€

Doors : TBA

Ingresso riservato ai soci tesserati, qua tutte le info https://www.facebook.com/events/349306042099246/

L’ingresso in ogni Circolo per legge è riservato ai soci.

Il Circolo Colony ha aderito all’Ente riconosciuto denominato ENTES.

La tessera può essere richiesta online tramite il nostro sito www.circolocolony.org almeno 48 ore prima dell’evento e ritirata in cassa la sera stessa del concerto al prezzo di € 5 + € 1 di commissioni paypal, oppure direttamente qua in sede al prezzo di € 5, ed ha validità fino al 31 Dicembre 2018.

Importante: le tessere non possono essere spedite ma consegnate di persona al richiedente

Per informazioni : www.helllfirebooking.com

info at hellfirebooking.com