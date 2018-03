Hellfire Booking & Cycle sono orgogliosi di presentare :

VEIL OF MAYA

La band deathcore / Djent americana torna in italia per quello che si prevede uno degli appuntamenti più attesi dell’anno in compagnia di un co headliner di tutto rispetto i Dance Gavin Dance!

Dance Gavin Dance

Tra le band più influenti del panorama math/post hardocre i DGD tornano in italia dopo molti anni di assenza per questo tour speciale!

+ special guests

– Tickets :

Prevendita 20 + d.d.p

https://www.diyticket.it/events/Musica/788/veil-of-mayadance-gavin-dance

Cassa 25

– Doors : TBA

Con DIY paghi il tuo biglietto online e lo ricevi via mail, oppure lo prenoti online e – entro 24 ore – lo paghi in contanti in qualsiasi Punto SisalPay (bar, tabacchi ed edicole). In entrambi i casi non devi fare altro. Sei già pronto per goderti lo spettacolo!

– Per informazioni :

www.helllfirebooking.com

info at hellfirebooking.com

Vi ricordiamo che essendo un club ACSI, per accedere è necessario un documento di riconoscimento e la tessera del 2017, chi non l’avesse potrà richiederla direttamente al locale o online al sito www.entro.in/cycleclub sempre al costo di 5 euro.

INFO:

? info@cycleclub.it

? 333 62 67 828

? 334 90 11 703

COME RAGGIUNGERCI:

Dall’uscita dell’autostrada Calenzano/Sesto Fiorentino, alla rotonda ovale con un’enorme ruota nel mezzo proseguire verso destra. Alla successiva rotonda prendere la seconda uscita (quella dopo il Carrefour). Continuare dritto e all’incrocio svoltare a sinistra in Via del Garile. Alla rotonda girare a destra prendendo la prima uscita e alla successiva rotonda (fatta con divisori bianchi e rossi) continuare dritto prendendo la seconda uscita in Via Sandro Pertini. Alla rotonda successiva, quella con un’installazione con degli uccelli bianchi in cerchio nel mezzo, dovreste trovarvi una coop sulla destra. Prendere la seconda uscita e cercare parcheggio.

Siamo presenti anche su Google Maps! Basta cercare “Cycle Calenzano” per ottenere la posizione esatta del Cycle~ Club ed eventualmente le indicazioni stradali direttamente da casa vostra.

