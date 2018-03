Hellfire Booking, Circolo Colony & Erocks sono orgogliosi di presentare :

Venom Inc

I Venom In sono semplicemente : Mantas, Abbandon & The Demolition Man ossia 3/4 degli storici Venom , la band che ha fatto la storia del NWOBHM/Black Metal mondiale.

La band ha un nuovo album in uscita e durante questo concerto imperdibile suonerà i grandi classici dei Venom inclusi i pezzi composti negli ultimi anni.

Suffocation

I padrini del death metal made in USA tornano in Italia per un evento imperdibile insieme ai colleghi Venom Inc!

Ormai di casa nel nostro paese Terrance Hobbs e soci si esibiranno in uno spettacolo tagliente e chirurgico dove ripercorreranno i pezzi più famosi della loro carriera trentennale.

Nervosa

Aeternam

Giovedì 22 Marzo

Circolo Colony

Via Romolo Gessi 14 , Brescia

Tickets : 25 € +ddp su TicketOne

Doors : 30€ in cassa

Ingresso riservato ai soci tesserati, qua tutte le info https://www.facebook.com/events/349306042099246/

L’ingresso in ogni Circolo per legge è riservato ai soci.

Il Circolo Colony ha aderito all’Ente riconosciuto denominato ENTES.

La tessera può essere richiesta online tramite il nostro sito www.circolocolony.org almeno 48 ore prima dell’evento e ritirata in cassa la sera stessa del concerto al prezzo di € 5 + € 1 di commissioni paypal, oppure direttamente qua in sede al prezzo di € 5, ed ha validità fino al 31 Dicembre 2018.

Importante: le tessere non possono essere spedite ma consegnate di persona al richiedente

Per informazioni :

www.hellfirebooking.com

info at hellfirebooking.com

www,circolocolony.com