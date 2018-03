Hellfire Booking, Zona Roveri & Rock Planet Club sono orgogliosi di presentare:

Suffocation / Venom Inc / Nervosa / Aeternam

23.03.2018

Zona Roveri Music Factory, Bologna

Ingresso Riservato ai soci Arci/Uisp.*

Venom Inc

I Venom In sono semplicemente : Mantas, Abbandon & The Demolition Man ossia 3/4 degli storici Venom , la band che ha fatto la storia del NWOBHM/Black Metal mondiale.

La band ha un nuovo album in uscita e durante questo concerto imperdibile suonerà i grandi classici dei Venom inclusi i pezzi composti negli ultimi anni.

Suffocation

I padrini del death metal made in USA tornano in Italia per un evento imperdibile insieme ai colleghi Venom Inc!

Ormai di casa nel nostro paese Terence Hobbs e soci si esibiranno in uno spettacolo tagliente e chirurgico dove ripercorreranno i pezzi più famosi della loro carriera trentennale.

Nervosa

Aeternam

BIGLIETTI

Biglietti disponibili su:

TicketOne ??? http://bit.ly/t1_venominc

BOXER – Box Office Emilia Romagna ??? http://bit.ly/boxer_venominc

ORARI

Apertura porte:

Inizio concerto:

INFO

* L’ingresso per tutti gli eventi a Zona Roveri Music Factory è riservato ai soci Arci o ai soci UISP. Oltre al biglietto, sarà quindi necessario essere in possesso di tessera Arci o di tessera Uisp in corso di validità, accompagnata da un documento di identità. Trovate tutte le informazioni e la procedura per richiedere online la tessera, nella sezione tesseramento del nostro sito. www.zonaroveri.com/tesseramento