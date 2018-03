Hellfire Booking & Erocks sono orgogliosi di presentare per la prima volta in Italia :

Waterparks

La pop punk band di Houston sbarca per la prima volta nel nostro paese per 2 appuntamenti esclusivi.

Geoff Wigington e soci nonostante la loro giovane età nel giro di pochi anni sono riusciti a bruciare ogni traguardo diventando uno degli astri nascenti della scena alternative americana.Entrati sotto l’ala protettrice dei fratelli Madden (Good Charlotte) i Waterparks in soli 6 anni sono riusciti a suonare in ogni angolo del globo e conquistandosi le copertine delle più famose riviste di settore.

I 3 Texani passeranno nel vecchio continente per promuovere la loro ultima fatica “Entertainement” in uscita il prossimo 18 Gennaio sotto Equal Vision.

Per Fans di : Fall Out Boy, Good Charlotte , Saves The Day

Support:

DEAD!

www.facebook.com/wearedeaduk

DOMENICA 18 MARZO

Legend CLub

Via Enrico Fermi 98

Milano

Tickets : TBA

Doors TBA

Per Informazioni :

www.hellfirebooking.com

info at hellfirebooking.com