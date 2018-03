Hellfire Booking & Erocks è felice di annunciare il ritorno dei :

While She Sleeps

Attivi dal 2006 i WSS sono diventati un vero e proprio nome culto all’interno del panorama Metalcore mondiale, partiti in sordina ma poi apprezzatti da critica e kids i 5 inglesi si sono fatti valere all interno della scena musicale moderna mescolando rabbia e melodia con un energia che davvero poche bands riescono a trasmettere.

Il 2017 è l’anno di una nuova vita per i WSS :l’uscita del singolo “Silent Speaks” che vanta la collaborazione di Oliver Sykes dei Bring Me The Horizon in pochissime ore vede la band catturare l’attenzione del grande pubblico con millioni di views su youtube, il loro ultimo disco “You Are We” è apprezzatissimo dalla critica mondiale che definisce questo album come il migliore della band, Mtv Europa nomina i 5 di Sheffield al secondo posto nella classifica delle migliori bands Europee dell’anno.

Opening :

Rolo Tomassi

If I Die Today

Domenica 21 Gennaio

Legend Club , Via Enrico Fermi 98 , Milano

Prevendite disponibili dal 27 Ottobre sui Circuiti Ticketone.

