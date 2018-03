? ZIBBA ?

opening > corimè

mercoledì 21 marzo 2018 @ LATTERIA MOLLOY

? Via MArziale Ducos 2/b, Brescia

(presso La Nave di Harlock)

BIGLIETTI:

• in prevendita 10,00 € (+ dir.prev.)

• in cassa la sera stessa 12,00 €

PREVENDITA a partire da sabato 3 febbraio

• online > http://www.mailticket.it/evento/12794

• presso Brescia Libreria Tarantola 1899 in via Porcellaga/Piazza Vittoria

• presso KANDINSKI in via Tartaglia

?Apertura locale h. 20.00

? Inizio spettacolo h. 22.00

? FOOD > Al Piano 1 della Latteria dalle ore 20.00 aperta la cucina. La prenotazione del tavolo non costa nulla (si paga quello che si mangia), ma è gentilmente richiesta (scrivere a info@latteriamolloy.it)

LE COSE il nuovo album di Zibba uscito il 2 febbraio 2018 è composto da dodici brani, molti dei quali nati da collaborazioni con artisti di primo piano provenienti da realtà musicali diverse e distanti, ma che Zibba ha saputo avvicinare esaltando ogni loro sfumatura: in ordine di apparizione Elodie, Erica Mou, Chantal, David Blank, Alex Britti, Marco Masini e Diego Esposito.

L’album concepito e cresciuto nel tempo è passato attraverso diverse fasi produttive tra la Liguria e Milano. La produzione è stata curata in prima persona da Zibba, assistito da Simone Sproccati: la scrupolosa ricerca sonora ha permesso di cucire intorno alle voci dei tanti artisti che compaiono nel disco la giusta atmosfera.

Prodotto da Zibba e Simone Sproccati

eccetto “Quando stiamo bene” prodotta da Mace

Registrato tra le mura di casa / al Bombastic di Imperia / al Crono Sound Factory di Vimodrone

Mixato al Crono da Simone Sproccati

Masterizzato da Andrea “Bernie” De Bernardi all’Eleven Mastering Studio

“Le cose” è disponibile

su ITUNES:? ?https://apple.co/2nxfv49

su SPOTIFY:

in tutti i digital store ed i migliori negozi di dischi.

In apertura CORIME’

I fratelli Roberto e Maurizio Giannone, siciliani di origine, intraprendono molto giovani un viaggio attraverso l’Europa. Collaborano con molti artisti di diversa provenienza, sia musicale che culturale.

Tornati in Italia si stabiliscono sul lago di Garda. Nel 2006 prende forma il progetto Corimè che si concretizza nel 2010 con la realizzazione dell’album Zagara, un nuovo “viaggio” particolarmente ispirato e forte dell’esperienza umana e professionale raccolta negli anni. Questo lavoro offre ai Corimè la possibilità di calcare palchi importanti. Tra gli altri, il palco del Palabrescia per Emergency, dove duettano con Giorgio Cordini, collaboratore di Fabrizio De Andrè, quello del festival del Cinema di Bratislava, dove duettano con Lina Sastri premiata come miglior attrice nel film Baaria di Giuseppe Tornatore, quello della rassegna “Luoghi in comune” a Rezzato BS dove vengono inseriti in un cartellone insieme a nomi del calibro di Patty Smith e Nicola Piovani. Tra il 2010 e il 2015 sono finalisti in quattro festival nazionali, “Voci per la Libertà” (XIII Edizione) organizzato da Amnesty International, Musica da Bere (I Edizione), “Musicultura” (XXIII Edizione) e Premio Andrea Parodi (VIII Edizione).

Nel 2011 nasce una collaborazione con Lorenzo Monguzzi, leader dei “mercanti di liquore”. Nell’agosto dello stesso anno portano il loro cd Zagara sul prestigioso palco del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera Bs.

Dal 2011 partecipano come ospiti musicali a tutte le edizioni del “Premio Trabucchi d’Illasi alla passione civile” con Ascanio Celestini, Marco Paolini, Massimo Cirri, Carlo Petrini, Gianni Minà, Alex Zanotelli, Giusi Nicolini, Frankie hi-nrg mc, Fiorella Mannoia.

Nel 2012 l’incontro con l’alpinista/fotografo Fausto De Stefani li porta ad una collaborazione sempre più intensa fino al coinvolgimento dei Corimè nella realizzazione di alcune musiche di un documentario sulla Rarahil Memorial School, progetto umanitario dello stesso De Stefani.

Dal 2013 fanno parte dello spettacolo “Song N.14” prodotto da JoleFilm, con Lorenzo Monguzzi e con ‘attore/regista Marco Paolini.

Nel 2013 al teatro Toniolo di Venezia e nel 2014 al Duse di Bologna vengono scelti come ospiti musicali da Coop Adriatica per le serate conclusive di “Ad Alta Voce”, presentato da Debora Mancini con la regia di Filippo Tognazzo e con Lella Costa, Michele Serra, Alessandro Bergonzoni.

Nel 2015 presentano il nuovo CD “La Scelta” con la coproduzione artistica di Giovanni Ferrario (P.J. Harvey, John Parish) e con la partecipazione di musicisti di grande spessore e di diverse estrazioni, tra gli altri, Fausto Beccalossi (Al Di Meola), Daniela Savoldi (Le luci della centrale elettrica, Mannarino, Muse), Michela Manfroi (Scisma) e Fulvio Sigurtà (Gianni Coscia, Enzo Pietropaoli, keith Tippett). Anche quest’ultimo lavoro è interamente scritto dai Corimè, tranne la traccia “Valore” che è una poesia dello scrittore Erri De Luca (la cui voce compare nella prima parte della canzone) musicata dai fratelli Giannone.