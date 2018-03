INGRESSO RISERVATO AI SOCI TESSERATI ARCI 2017-2018

? ? Non sei ancora tesserato e desideri farlo al MONK?

? REGISTRATI online tramite il form

(qui: https://www.monkroma.it/registrazione/)

dopo aver letto lo #Statuto dell’Associazione;

? RITIRA la Tessera all’ingresso, versando il contributo annuale.

Tra Registrazione e Ritiro devono intercorrere circa 24h, quindi non ridurti all’ultimo momento!!

? ? RINNOVI:

? Se in passato ti sei già registrato e tesserato al MONK,

potrai rinnovare la tua Tessera direttamente all’ingresso, senza doverti registrare di nuovo.

? Se invece in passato ti sei registrato presso un altro circolo Arci, per rinnovare la tua Tessera al MONK è necessario seguire la stessa procedura di Registrazione dei nuovi soci.

La Tessera ARCI è valida in tutti i Circoli Arci d’Italia,

e dà diritto a numerose convenzioni!!

L’Ass. di Promozione Sociale C’MON!,

presenta:

Sabato 17 Marzo // MONK Roma

? ? ? ZIBBA ? “LE COSE” live at MONK ? ? ? h22.30

Zibba presenta il nuovo album “Le Cose”.

Il nuovo disco del cantautore ligure, anticipato dal singolo “Quello che vuoi” esce il 2 febbraio per la neonata etichetta Platonica.

L’album contiene dodici brani, molti dei quali nati da collaborazioni con artisti di primo piano provenienti da realtà musicali diverse e distanti, ma che Zibba ha saputo avvicinare esaltando ogni loro sfumatura: in ordine di apparizione Elodie Di Patrizi , Erica Mou, Chantal, David Blank, Alex Britti Official, Marco Masini e Diego Esposito.

“Le Cose” è un album concepito e cresciuto nel tempo, passando attraverso diverse fasi produttive tra la Liguria e Milano. La produzione è stata curata in prima persona da Zibba, assistito da Simone Sproccati: la scrupolosa ricerca sonora ha permesso di cucire intorno alle voci dei tanti artisti che compaiono nel disco la giusta atmosfera.

#INGRESSO

con Tessera Arci + Contributo all’Attività:

8€ + d.p. >>> versando il Contributo online con I-TICKET (riservato ai soci)

10€ >>> versando il Contributo direttamente all'ingresso

? 10€ >>> versando il Contributo direttamente all’ingresso

MONK – Circolo Arci

Via Giuseppe Mirri, 35 ROMA

#staymonk

SABATO 17 MARZO 2018

> Open > h20.00

? ? Salotto:

[ingresso gratuito con Tessera Arci]

> Lezioni di Soul #7 // Northern Soul // Salotto di MONK

? ? Sala Principale:

[ingresso con Tessera Arci + contributo]

> #ZIBBA _ live > h22.30

> ?? SAB 17.03 ? P O P P E ? The Pop Fruittella @MONK

_ party > h23.45

? ? ? ZIBBA ? ? ?

Cantautore, arriva al grande pubblico grazie ai Premi della Critica al Festival di Sanremo 2014. Nel corso degli anni vince alcun i tra i premi più? prestigiosi della musica Italiana com e la Targa Tenco per il miglior album in assoluto (“Come il suono dei passi sulla neve”, 2012), il Premio Bindi e l’Artista che non C’era nel 2011, gli On Stage Awards 2015 e molti altri riconoscimenti del mondo indipendente e cantautorale. Autore per Warner Chappell, Zibba firma canzoni per Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Patty Pravo, Michele Bravi, Emma, Zero Assoluto, Max Pezzali, Moreno, Marco Masini, Raige, Giulia Luzi, Elodie, Alexia, Le Deva e collabora con artisti come Jack Savoretti, Jovanotti, Tiziano Ferro, Alex Britti e molti altri.

? ? MORE:

> http://zibba.it

> https://www.facebook.com/ZibbaOfficial/

Monk // C’Mon! // Circolo Arci Roma

Via G. Mirri, 35 – Portonaccio – RM

#staymonk

INFO:

http://www.monkroma.it/

06 6485 0987

INGRESSO con Tessera ARCI

COME ARRIVARE:

MONK // Via Giuseppe Mirri, 35 // ROMA

>> Clicca qui per vedere la mappa e per capire dove siamo:

https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Via+Giuseppe+Mirri+35%2C+00100+Roma&name=MONK+CLUB&mkt=it-I