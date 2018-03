il Teatro Socjale di Piangipane conclude la 28esima stagione con il cantautore Italiano Zibba che presenta il nuovo album “Le Cose”.

ZIBBA arriva al grande pubblico grazie ai Premi della Critica al Festival di Sanremo 2014. Nel corso degli anni vince alcuni tra i premi più prestigiosi della musica italiana come la Targa Tenco per il miglior album in assoluto (“Come il suono dei passi sulla neve”, 2012), il Premio Bindi. Zibba ha firmato canzoni per Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Patty Pravo, Emma, Zero Assoluto, Max Pezzali e collabora con artisti come Jovanotti, Tiziano Ferro, Alex Britti.

Naturalmente cappelletti nell’intervallo, come da tradizione.

Ingresso riservato soci Arci, tessera 2018 disponibile in cassa

Info e prevendita: www.teatrosocjale.it

Costo del biglietto: 18 euro

Tel. 3276719681