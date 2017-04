COUNTLESS – Coincidence

Arrivano dalla Repubblica Ceca i Countless e a prima vista bisogna ammettere che questa band ha tutte le carte in regola per emergere nell’ormai foltissimo panorama metalcore. Un gruppo che sembra aver imparato molto bene le lezioni di stile impartite negli anni da band come Architects e Bring Me The Horizon, i primi nel gusto in fatto di melodie e strutture sonore, i secondi nell’incredibile lavoro svolto sulle parti vocali.

Ciò che lascia abbastanza l’amaro in bocca nel loro caso è forse la scelta di presentarsi con un EP di soli quattro brani, tutti di altissimo livello ma che a minutaggio si arriva a circa un quarto d’ora di musica. Ma poco importa, perché se l’opener “Thorns & Wounds” ci presenta musicisti abilissimi nello sfornare una potenziale hit da alternative radio con dualismo vocale degno dei big della scena, ci pensano poi brani come “New Possibilities” e “Time Will Tell” a catapultarci direttamente in una dimensione dove i breakdown non sono più al centro dell’universo metalcore al cospetto di un sound ricchissimo di soluzioni e due voci che si pongono di diritto tra le migliori in circolazione (almeno sul suolo europeo). Un gran bell’esordio non c’è che dire, attendiamo ora ulteriori sviluppi!

7/10