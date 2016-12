DEAD TO ME: I Wanna Die in Los Angeles 7″

Il 21 ottobre scorso è uscito “I Wanna Die in Los Angeles”, il nuovo Ep dei californiani Dead To Me.

Secondo il sottoscritto l’uscita non è stata considerata come doveva. È vero che si tratta solo di un 7″, è vero che 3 pezzi possono dire tutto o niente, ma i Dead To Me sfornano un 45 giri da avere assolutamente nelle vostre collezioni.

Il 7″ si apre con la title track, un misto di potenza e melodia accompagnate dalla solita meravigliosa alternanza di voce tra Jack Dalrymple (già Swingin Utters, One Man Army, toyGuitar) e Sam Johnson, prosegue con Tune It Out, pezzo che preferisco per le sue chitarre ultramelodiche e per gli arrangiamenti sempre ben curati, e si chiude con Comforting the Disturbed and Disturbing the Comfortable, ovvero la traccia che rispecchia maggiormente la punk rock band di San Francisco, coi suoi continui cambi di ritmo che esaltano le spiccate capacità tecniche dei Dead To Me.

Dopo anni di attesa (“Moscow Penny Ante” è datato 2011, mentre l’ultimo Ep, “Little Brother”, risale al 2008) i Dead To Me sono tornati in grande stile. Sperando che tornino presto anche in Europa…

Tracklist:

I Wanna Die in Los Angeles

Tune It Out

Comforting the Disturbed and Disturbing the Comfortable