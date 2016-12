DEROZER

Mendez: Primo caso di mucca pazza in ItaliaIntervista realizzata con Mendez, bassista dei Derozer, attualmente in Tour per promuovere l’ultimo lavoro “Mondo Perfetto”

. Come sta andando il vostro ultimo cd.. siete pienamente soddisfatti del lavoro fatto?

AL 100% SODDISFATTI E’ LA PAROLA GIUSTA.

. Complimenti per "Canzone Ska" ma… dimmi la verità.. siete contro questo genere?

PERSONALMENTE REPUTO LO SKA MUSICA DA BALLO

E A ME BALLARE NON PIACE…FAI UN PO’ TE.

. Fate ormai parte della "scena" punk da parecchio tempo.. cos’è cambiato nei Derozer in questi anni e, cosa, secondo voi, è cambiato nel movimento Punk Italiano?

CI SONO PIU’ PERSONE CHE LO ASCOLTANO, CHE HANNO

QUESTO STILE DI VITA,CHE LO SUONANO LO REGISTRANO ECC…E NON

CI SONO PIU’ ALTI E BASSI, OGNI GIORNO NASCE QUALCOSA DI NUOVO

E PER FORTUNA MUORE QUALCOSA DI FALSO.

. Siete attualmente in Tour per promuovere il vostro ultimo lavoro "Mondo Perfetto".. andrete anche all’estero giusto?

CERTAMENTE SUONARE FUORI DALL’ITALIA E’ DIVERTENTE E NOI SAREMO PRONTI A PARTIRE.

. Qual’è il concerto che non tii scorderai mai e perchè?

CE NE SONO TROPPI CHE NON SCORDERO’ MAI…AL CPA IL 21 MAGGIO 94 ERA IL NOSTRO PRIMO CONCERTO FUORI DAL VENETO ED ERA IL MIO 31MO COMPLEANNO, L’ANNO DOPO A MEZZANOTTE DEL 20 MAGGIO STAVAMO SUL PALCO DEL GARIBALDI ED ERA LA PRIMA VOLTA PER NOI A MILANO…

POTREI ANDARE AVANTI MA ME NE HAI CHIESTO SOLO UNO…..

. Come vi trovate a lavorare con la Kob e la Mad Butcher?

SI COLLABORA, SI SUONA, SI BEVE, SI MANGIA, SI GIRA, SI REGISTRA, SI FUMA E CI SI DIVERTE UN CASINO…LO FAREI MOLTO VOLENTIERI PER LAVORO.

. Di internet cosa ne pensi?

SERVE MOLTO PER CONTATTI INFORMAZIONI, SE NE PARLA TROPPO

E LO SI USA POCO……PUOI VEDERE DI TUTTO COME TUTTI POSSONO

VEDERE TE ANCHE MAGARI QUANDO NON VUOI….HA DUE FACCE MA

NON E’ UNA MEDAGLIA.

. …e degli Mp3?



NIENTE DI NUOVO, LA GENTE REGISTRA DALLA RADIO DA MILLENNI,

ADESSO PUOI TROVARE IN LINEA MILIONI DI CANZONI E TUTTI HANNO

PAURA DI RIMETTERCI SOLDI. OK MP3, OK PIRATERIA

. Nelle canzoni di "Mondo Perfetto" parlate di diversi temi d’attualità…

Cosa ne pensi di tuttoi l’allarme che si è creato attorno al problema della mucca pazza?

MA CHE CAZZO DI DOMANDA E’ DEKA?

CARNE FRUTTA VERDURA BIBITE…SONO 20 ANNI CHE CI

STIAMO MANGIANDO NON SI SA COSA…..CONSIGLIO I SUPERALCOLICI

E I BARBUTI CHE SONO FORSE LE COSE PIU’ SANE IN CIRCOLAZIONE.

FROM DEROZER GUESTBOOK :

1303 data: 2001-01-14 21:50:04

kallo ha scritto:

oggi ho sentito al tg5 che mendez e’ la prima persona colpita dal morbo

della mucca pazza in italia.



1306 data: 2001-01-15 14:16:32

mendez ha scritto:

chianine fiorentine costate bistecche filetto spezzatino brasato bollito

trippe sparagàgne cosciotto fesa arrosto scaloppine carpaccio hamburgher

polpette lombate gulash stracotto svizzera involtini polpettone roast-beef

cotolette nodini ossibuchi stinco cima alla genovese

mandate il tutto: DEROZER C.P. 62 36051 CREAZZO VI

. Infine, restando in tema di alimentazione (o quasi) …ma il Fernet branca è la vostra bevanda preferita?

SENZA FARE PUBBLICITA’ A NESSUNO POSSIAMO

DIRTI CHE IL BRANCA MENTA E’ MEGLIO E COMUNQUE NEI BAR CHE

FREQUENTIAMO SI TROVA DI TUTTO, LA NOSTRA BEVANDA PREFERITA

E’ AD OGNI MODO L’ALCOOL.

www.derozer.com

www.buddybradley.cjb.net NEW WEBSITE, SIGN THE GUESTBOOK BASTARD!