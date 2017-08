DIRECT HIT! in studio

“TIMECOP D. WALKOWIAK IN THE STUDIO TODAY DEMOING 5 OF 16 NEW SONGS FOR OUR NEXT LP. ASK IF WE SLEEP. WE DONT, SUCK IT.”

Questa immagine e queste parole testimoniamo come i Direct Hit! siano entrati in studio per l’inizio dei lavori del nuovo album.

La punk rock band della scuderia Fat Wreck ha utilizzato la propria pagina facebook per annunciare tutto questo.

L’ultimo lavoro dei Direct Hit!, “Wasted Mind”, è uscito per Fat Wreck l’anno scorso.