DISTRUGGI LA BASSA 2017: tutte le info

Ass.Atlas Skatepark in collaborazione con Retro Vox Records & Big Hoppresentano….

– 8 & 9 LUGLIO 2017 – – Distruggi La Bassa Festival 2017 –

presso Agriturismo Ai Due Laghi di Gambulaga (Ferrara).

LA TUA VACANZA,IL TUO WEEKEND PUNK HARDCORE DI LUGLIO, IMMERSO NELLA NATURA DI FERRARA ! –

Swimming lake, camping area,nature,bar,food,area distro –

IMPORTANTE : IL FESTIVAL SI SVOLGERA’ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO,DATO CHE SAREMO COPERTI DA UN AMPIA TENSOSTRUTTURA !

LINE UP :

—– Sabato 8 Luglio——– :

– Millions of Dead Cops (HC LEGEND FROM 80′ ) +

SVETLANAS , NoWhiteRag, BEELZEBEAT , Gufonero , BE-ONES, Tumulto , Donald Thompson , CONFINE

—- Domenica 9 Luglio—–

– H2O (NY Hardcore history) +

STRAIGHT OPPOSITION , actionmen, DON’T FORGET , Shoot The White Flag , The Vega Brothers , X-State Ride

– Dj set and after show by Zaira Dj

Partnership by : Green Records, Retro Vox Records, Big Hop , Jam Ink Tattoo Family , HORIMONO TATTOO PIERCING FINALE EMILIA (MO) ,Lucky Clown Tattoo, Baldo Imbiancatura (Portomaggiore) , Brakeless Biciclette Ferraresi , Bar Grillo , La Cura Divina. Media partner by : Salad Days Magazine , RADIO PUNK , Chopshop Italy ,Castelfidardo Hardcore Crew . Graphic by NSGraphicart