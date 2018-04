DISTRUGGI LA BASSA 2018: line up tutta italiana

Torna il Distruggi la Bassa, festival di due giorni che si terrà al Lago Valle Azzurra di Alberlungo/Migliarino (Ferrara) i prossimi 6 e 7 Luglio.

Una 2 giorni di festival, tra natura, free camping e punk hardcore alla radice.

Venerdì 6 e Sabato 7 Luglio: questo è il Distruggi La Bassa Festival 2018,che torna per la sua quarta edizione.

La location che ospiterà il fest è nuova e rinnovata, sempre nella provincia di Ferrara,precisamente al Lago Valle Azzurra di Alberlungo/Migliarino .

Le novità per questa edizione sono tante e la prima è la situazione con 2 stages dove si alterneranno ben 25 bands divise in 2 giorni.

Tra gli ospiti ci saranno Tear Me Down, DSA Commando, Slander, Hobos, Cosa Nostra, Choke Wire, Overdrive Banzai, Contrasto, Tunonna e tanti tanti altri.

Saranno presenti naturalmente un ampia area distro, ampi punti ristoro, cibo vegan e tanto altro da scoprire e vivere.

Questa la line up completa:

Tear Me Down, Punk-HC

DSA Commando, Underground Hip Hop

Slander, HC

Call The Cops, Punk

RAW, Punk-HC

Antares, Punk-Rock

Hobos, Street Metal

CosaNostra, Punk-HC

Cani dei Portici, Punk-HC

Choke Wire, Punk-HC

Overdrive Banzai, Punk-HC

Neid, Grindcore

The Unborn, Street Punk

The Vasto, Punk-HC

Contratsto, Punk-HC

Rebelde Romagna, OI!-Core

Turn Against, HC

Jenny Woo Oi! Project & Pat Atho, Folk Punk

Tunonna, Folk Punk

Menagramo, Folk Punk

First Brawl, HC

Arabian Tower, Punk-Rock

Reset Clan, Punk

Le Iene, Ska Punk

Shenanigans, Punk-HC

Per tutte le altre novità, aggiornamenti,info e dettagli consultate la pagina FB del festival Distruggi La Bassa Festival e la pagina evento ufficiale nel link qui sotto :

FB page event : https://www.facebook.com/events/344856496034400/

INFO GENERALI : distruggilabassafest@gmail.com