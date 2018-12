DROPKICK MURPHYS e INTERRUPTERS in Italia a giugno

Fisarmoniche, cornamuse… riff di chitarra e rullate punk rock. Solo alcune delle caratteristiche di un live dei Dropkick Murphys. La band del Massachusetts è pronta a fare il suo ritorno in Italia per un’unica, scatenata data: l’appuntamento è per mercoledì 19 giugno 2019 allo Sherwood Festival di Padova, presso il Park Nord Stadio Euganeo, con la partecipazione di un guest straordinario come i The Interrupters.

Abbiamo visto i Dropkick Murphys all’opera l’ultima volta sul palco del Bay Fest 2018, di cui sono stati headliner: il gruppo di Boston si conferma quindi band dei grandi eventi, capace di far ballare, commuovere e cantare a squarciagola migliaia di persone con l’allegria e la potenza della propria musica. La band sarà in Europa per continuare la promozione dell’ultimo lavoro discografico “11 Short Stories of Pain & Glory”, uscito nel 2017 sull’etichetta Born & Bred Records fondata dai membri stessi. Il disco è finito dritto nella top 10 delle classifiche di vendita americane di Billboard, confermando il gruppo come leader indiscusso del movimento Celtic punk mondiale.

Da hit senza tempo come I’m Shipping Up to Boston alle recenti canzoni come Rose Tattoodiventate subito dei nuovi classici, i Dropkick Murphys non hanno mai perso la capacità di rinnovarsi, crescere, ma soprattutto divertire e divertirsi. Il concerto di Padova sarà l’occasione dell’estate per tutti gli amanti della festa a ritmo di grande musica.

Attesissimi in Italia grazie a una popolarità in crescita esponenziale, prima dei Dropkick saliranno sul palco i The Interrupters. Il loro ritorno nel nostro Paese è accompagnato dal successo dell’ultimo album “Fight the Good Fight”, uscito quest’anno per Hellcat Records ed Epitaph Records. Il travolgente singolo She’s Kerosene ha conquistato le radio e le playlist streaming in tutto il mondo, e un palco importante come quello dello Sherwood è l’occasione perfetta per consacrare definitivamente la band in Italia.

Ecco i dettagli della data:

DROPKICK MURPHYS

+ The Interrupters

19 GIUGNO 2019 | SHERWOOD FESTIVAL | PADOVA

Unica data italiana

Ingresso: 25,00€ + d.d.p.

Ingresso in cassa: 30,00€

Prevendite disponibili su sherwood.it da mercoledì 28 novembre alle ore 11:00.

Organizza Hub Music Factory:

https://www.hubmusicfactory.com/